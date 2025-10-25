Terrassa viurà diumenge el seu propi Clàssic

Tres hores i mitja abans que Real Madrid i Barça s’enfrontin en el Clàssic de la lliga de futbol al Bernabéu, Terrassa tindrà el seu propi Clàssic. Es tracta d’un derbi que, com aquell, concita tota l’atenció de tot el hockey espanyol i enfronta els dos eterns rivals.
Club Egara i Atlètic Terrassa mesuraran les seves forces diumenge a les 12.45 hores al Pla del Bon Aire en un duel que no té mai favorits. Quan s’han disputat ja les set primeres jornades de competició, el Club Egara arriba en un millor moment. És tercer amb 15 punts i un partit menys, el que jugarà el dijous 6 de novembre amb el Polo. Els de Can Salas, per la seva banda, ocupen la cinquena posició amb 13 punts. Tot i no haver conegut encara la victòria, l’Atlètic ha cedit fins a quatre empats (contra Club de Campo, Terrassa, Júnior i Complutense). L’Egara acumula cinc victòries i una sola derrota, la de la segona jornada davant el Complutense.
“Aquest partit implica una diferència emocional que no trobes a cap altre. Hi haurà més energia, tant damunt del camp com especialment entre el públic. La rivalitat existeix, especialment entre la família i els amics”, explica l’entrenador del Club Egara, Andrew Wilson. Sosté l’anglès que “en aquest partit pot guanyar qualsevol, però les notes no es donen fins a final de curs”. I afegeix: “L’Atlètic està jugant bé, però té els seus punts febles. És aquí on haurem de centrar el nostre treball. Nosaltres estem obtenint bons resultats, però també tenim coses a millorar. De fet, jo soc el més crític de tots amb l’equip. Sempre hi ha marge de millora”.
Tres empats
En les dues temporades anteriors, l’Atlètic no ha guanyat mai en lliga. Tres dels quatre derbis de les dues últimes temporades van acabar en empat. L’altre el va guanyar l’Egara per 2 a 1. Especialment vistós va ser el de la primera volta de la temporada passada a Can Salas, que va acabar amb un empat a sis gols.
Roger Pallarols, tècnic de l’Atlètic, té clar de què li servirà el partit: “Arriba en un moment excel·lent per demostrar quines són les nostres intencions aquesta temporada. Hem perdut punts que no podíem perdre. No ens podem permetre continuar fallant”.
Pallarols compta amb dues baixes per al gran partit de demà. El central Jan Valldeperas es va trencar un dit de la mà i el migcampista Guiu Corominas pateix un trencament als isquiotibials.
També diumenge, però a les 11 hores, el CD Terrassa rebrà a les Pedritxes el Jolaseta. Egarencs i bascos estan empatats amb només cinc punts.