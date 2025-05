Tsakiris aposta per seguir una temporada més al Terrassa FC

El màxim accionista del Terrassa FC té gairebé decidit que continuarà una temporada més al davant de l’entitat. Fins a aquesta data, no ha aparegut res amb cara i ulls i que garanteixi la continuïtat del club i, per aquest motiu, el grec Constantinos Tsakiris s’ho ha replantejat i no descarta una nova oportunitat per veure si s’assoleix l’objectiu primordial, el de l’ascens a la Primera Federació.

Tot i que hi ha hagut interès per part d’algunes persones o grups per saber la situació d’ençà que es va anunciar la intenció del propietari de vendre les accions, no s’ha concretat res. En principi, si no es venia el seu paquet accionarial, la idea de Tsakiris era afrontar la següent temporada amb una reducció notable del pressupost per configurar la plantilla del primer equip, destinant una partida econòmica molt més modesta que en els últims anys, però ara tot pot canviar.

L’empresari grec s’ha plantejat fer un nou esforç per formar un equip amb aspiracions d’ascens. Un dels punts que es té molt assumit és que el més important de tot és classificar-se en el primer lloc que permet l’ascens directe i el cas de l’Europa, que enguany ho ha assolit, és l’exemple més clar. La nova etapa, a més, podria incloure la incorporació de persones amb experiència en el món del futbol per ampliar i enfortir encara més aquesta parcel·la.

Nota oficial

El passat mes de març, i en una nota oficial, els màxims accionistes de l’entitat, Tsakiris i Jordi Cuesta, el president del club, manifestaven que es posava a la venda el club i es fixava un preu del paquet accionarial complet en 1,75 milions d’euros, incloent-hi “totes les accions i drets sobre accions emesos per aportacions a l’ampliació de capital”. També anunciaven que “el percentatge exacte d’accions varia segons els ingressos i despeses fins al moment de la transacció”, però es garantia que representaria, almenys, el 92% del total de les accions del club, “segons les previsions al tancament de l’exercici social el 30 de juny de 2025”.

A més, en el comunicat fet públic s’assenyalava que la transacció “es durà a terme sense deutes i amb totes les despeses cobertes fins al 30 de juny de 2025”. El preu de venda, afegien, “serà net de comissions i s’ha fixat per sota del valor de mercat just del club”, amb l’objectiu de facilitar una venda ràpida.