Tsakiris vol que Olmo estigui al seu costat

El màxim accionista del Terrassa FC, Constantinos Tsakiris vol tenir al tècnic i empresari egarenc Miquel Olmo al seu costat aquesta temporada. Arran de l’anunci de la venda del club, tots dos s’han trobat en algunes ocasions i l’empresari grec li ha manifestat que li agradaria comptar amb ell, també com a membre del Consell d’Administració, un fet que, en aquests moments, es preveu complicat. Si, finalment, Olmo acceptés l’oferiment, participaria en la junta general extraordinària de l’entitat, prevista per al dia 2 de juny de 2025.

Després de l’anunci oficial per part de Tsakiris i Jordi Cuesta, els màxims accionistes del club, de posar a la venda el seu paquet accionaral, aproximadament un 93% del total, l’empresari grec i l’entrenador i empresari terrassenc van mantenir converses. Finalment, Tsakiris ha optat per continuar una temporada més, però li agradaria comptar amb el suport d’Olmo.

A les trobades entre tots dos, hi ha hagut certa connexió i l’empresari grec ha vist amb bons ulls tenir el seu suport a causa de l’extens coneixement futbolístic que té el tècnic mentre que Olmo considera que no s’ha aprofitat la figura del grec, que és una persona que ha vingut de fora i ha posat uns diners per intentar que el club de la ciutat estigui el més alt possible i que després d’algun partit ha hagut de sentir aficionats que demanaven que marxés.

Olmo no ha amagat mai que és una persona amb un sentiment terrassenc i terrassista molt profund, i sempre que pot va als partits. D’alguna manera o altra no li desagradaria estar vinculat al club, i fins i tot quan es va parlar de la seva possible compra no ho va desestimar, però el “timming” no ha possibilitat una possible oferta en ferm, ja que hi havia diversos escenaris per on podia anar el tema que no es podien resoldre en tan poc temps. Les circumstàncies no han permès que hi hagi algun moviment en aquesta ocasió. Si treballessin junts una temporada, un possible traspàs es faria amb menys entrebancs.

Altrament, s’havien previst unes reunions entre l’Ajuntament de Terrassa i Olmo per saber les intencions de totes dues parts per vetllar pel futur del club terrassista. Finalment, això no ha fructificat i les possibles reunions, s’han cancel·lat per part del consistori, el que fa pensar a Olmo que potser l’interès no és tan alt, tot i que ell creu que el seu suport és bàsic.