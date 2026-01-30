Un altre rival de luxe per al Terrassa FC

Nova cita del Terrassa FC amb un rival de la part alta de la classificació. El conjunt d’Oriol Alsina rebrà diumenge a l’Estadi Olímpic a un dels aspirants a l’ascens, el Barça Atlètic, en un partit que s’iniciarà a les 18.30 hores i que xiularà l’àrbitre del Comitè de la Comunitat Valenciana Juan José Lidón Rocamora. El tècnic d’Arenys de Mar no podrà comptar amb Jon Larrauri, lesionat, mentre que el davanter neerlandès Quinten Van den Heerik serà baixa per sanció, ja que ha acumulat cinc targetes grogues.
“El Barça Atlètic té els millors jugadors joves de qui pugui haver-hi en el futbol espanyol, tant d’aquí com de fora. I és un rival temible, que a part li va molt bé un camp tan gran com el nostre”, va assenyalar l’entrenador terrassista, referint-se a l’adversari de diumenge. A més, Alsina va lamentar que “tenim la mala sort que sempre que juguem contra ells no afecta amb els jugadors pel primer equip, perquè al final hi ha jugadors molt importants que amb altres rivals no hi són”.
Alsina va comentar que, en el partit de la primera volta, “vam demostrar que podíem competir amb ells. Els vam empatar i fins i tot vam poder guanyar” i va agregar que “hem d’aconseguir els millors objectius possibles i això passa per qualsevol punt de qualsevol partit, i aquest és el primer que ens trobem”.
El més complicat
L’entrenador maresmenc del Terrassa FC va apuntar també del Barça Atlètic que “segurament, és el rival més complicat, perquè per futbolistes i per qualitat individual no crec que hi hagi cap equip que tingui tant de talent” i va subratllar que “molts d’aquests futbolistes estaran jugant en molt poc temps a la Champions League i a la Lliga Espanyola amb equips punters, amb el Barça i amb altres”, però va avisar que “nosaltres sortirem a competir, amb onze jugadors que es deixaran la vida, i en això no ens guanyaran. Potser seran millors que nosaltres, però no competiran millor que nosaltres”.
De la baixa de Van den Heerik, un jugador que es troba en el seu millor estat de la temporada, va afirmar que “evidentment que ara mateix, potser és el futbolista més important que tenim en l’equip, que està en un estat de forma espectacular”. “Crec que ha crescut i ha millorat molt, però és igual, sortirà un altre i s’ho deixarà absolutament tot. Sortirem amb onze, no amb deu jugadors”, va dir.