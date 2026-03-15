Victòria reparadora del San Cristóbal contra el Mollerussa

Necessitava vèncer el San Cristóbal en el camp d'un rival directe per la permanència com era el Mollerussa, i ho ha aconseguit. Un gol en pròpia porteria després d'un córner, a la represa, ha suposat acabar amb una mala ratxa de set encontres sense la victòria i ha donat aire als parroquials a la classificació. El pròxim compromís dels de Cristian García serà diumenge que ve, a partir de les 12 hores en el municipal de Ca n'Anglada, enfront del Vilassar de Mar.
Els locals han començat amb més vocació ofensiva i, en el minut 10, han tingut una magnífica oportunitat per avançar-se en el marcador. Jofre ha entrat a l'àrea, s'ha desfet de la sortida del porter Carles Segura, però Max Llovera, molt atent, ha salvat el gol sota els pals. Scuris, més tard, també ho ha intentat amb un xut que el porter del San Cristóbal ha interceptat.
Ha replicat el conjunt terrassenc, amb una rematada de cap que ha evitat el porter local Pepo amb moltes dificultats. Canillo ha provat de sorprendre a Carles Segura amb un tir des de fora de l'àrea, però el porter parroquial ha desviat la pilota a córner. I, fregant el descans, l'àrbitre ha decretat penal per una falta d'un defensor local a Bafode. Carlos Olmo s'ha encarregat de xutar-lo, però el porter Pepo ha endevinat la seva intenció i ha refusat el llançament.
A la segona meitat i només començar, Konu ha gaudit d'una bona ocasió per als de Cristian García, si bé el seu xut ha sortit fora, ajustat al pal de la porteria dels lleidatans. El Mollerussa ha volgut manar davant d'un San Cristóbal ben posicionat i que no ha fet concessions als atacants locals. En el minut 68, a més, i en un llançament de córner, hi ha hagut alguns rebots fins que la pilota ha impactat en Canillo que, sense voler, ha acabat introduint la pilota dins de la seva pròpia porteria.
Els lleidatans han buscat el gol de l'empat, però sense crear moltes oportunitats davant d'un San Cristóbal molt seriós en defensa i que ha sabut conserva la seva curta renda i sumar tres punts balsàmics després de set partits en què només havia pogut obtenir dos empats. L'equip, amb aquest resultat, se situa amb trenta punts a la classificació, a quatre de les places de descens.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Salva Torreño, Carlos Olmo, Raúl Ferrer, Paul, Max Llovera, Guillem, Marc Río (Jordi Ranera, m. 49), Mario Cantí (Adrià Alsina, m. 62), Bafode (Hugo García, m. 62) i Konu.