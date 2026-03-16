"Tornarem a aplicar la ZBE quan tinguem l’R4 restablerta al 100%"

L’aplicació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) continuarà aturada a Terrassa. La raó principal és la manca de normalitat en el funcionament de la xarxa de Rodalies, un fet que avui dia impedeix garantir uns desplaçaments òptims. Així ho ha ratificat el tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, durant la comissió informativa celebrada ahir a la tarda.
El govern municipal ha confirmat la decisió arran d’una pregunta del regidor d’ERC, Pep Forn. El republicà ha demanat per la qüestió atès que Barcelona ja ha recuperat aquest mateix dilluns les limitacions ambientals. Amb tot, l’executiu egarenc prefereix garantir les alternatives de mobilitat abans de tornar a restringir l’ús del vehicle privat. En aquest sentit, l’equip de govern ha recordat que els trajectes amb tren a l’R4 encara no ofereixen prou garanties de puntualitat i freqüència, un fet que fa inviable exigir a la ciutadania que deixi el cotxe a casa. “No tenim restablertes al 100% les connexions ferroviàries, i ho estem mirant amb els municipis en què, actualment, no tenim garantida la connectivitat que no sigui amb transport privat”, ha explicat el tinent d’alcalde.
La normativa mediambiental només entrarà en vigor de nou, segons ha emfatitzat el tinent d’alcalde, “quan tinguem la certesa que les persones es poden desplaçar” amb plena normalitat i sense entrebancs. Cardona ha reiterat que, malauradament, la xarxa de Rodalies “no està prestant el servei com caldria” per assumir tot el volum de passatgers.
L’Ajuntament continua monitorant els canvis operatius dia a dia i promet avisar la ciutadania amb el marge suficient un cop es reverteixi el context. “Estem acabant d’avaluar la situació i, tan bon punt ho tinguem clar, evidentment, ho comunicarem”, ha conclòs Cardona.
Des de Martorell, l’R4 es manté sense interrupcions fins a Terrassa Estació del Nord. Entre Manresa i aquesta estació, però, hi ha servei de tren llançadora i bus complementari. De fet, la gratuïtat dels abonaments de Rodalies a Catalunya s’ha allargat recentment fins al 31 de març, ja que la xarxa no ha recuperat la normalitat prevista.