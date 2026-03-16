Les escoles bressol públiques de Terrassa obriran portes a l’abril abans de la preinscripció

Les escoles bressol municipals i les llars d’infants públiques de Terrassa celebraran durant el mes d’abril diverses jornades de portes obertes perquè les famílies puguin conèixer els centres abans del procés de preinscripció del curs 2026-2027. Les sessions permetran visitar els espais, descobrir els projectes educatius i informar-se sobre el funcionament dels centres que ofereixen el primer cicle d’educació infantil, de 0 a 3 anys.
En total, les 11 escoles bressol municipals i les tres llars d’infants de la Generalitat organitzaran aquestes trobades informatives abans de l’inici del període de preinscripció. En el cas de les escoles bressol municipals, les visites es faran entre les 17.30 i les 19.30 hores i caldrà reservar cita prèvia a partir del 16 de març a través del formulari disponible al web municipal de preinscripció i matrícula.
Les jornades començaran el 9 d’abril amb les visites a les escoles bressol Moisés i Soleia. El calendari continuarà el 15 d’abril amb els centres Coloraines i Somriures, i l’endemà, el 16 d’abril, amb La Casona i Tabalet. Posteriorment, l’Escola Bressol Municipal Espigol obrirà les portes el 20 d’abril, mentre que Esquitx i Giravolt ho faran el 22 d’abril. Les darreres sessions es faran el 27 d’abril a la Ginesta i el 28 d’abril a Vallparadís.
Pel que fa a les llars d’infants de la Generalitat, també organitzaran jornades perquè les famílies puguin conèixer els centres. La Llar d’Infants Núria farà la seva sessió el 15 d’abril, de 17.15 a 18.45 hores, sense necessitat de cita prèvia. La Llar d’Infants Oreneta obrirà les portes els dies 15 i 21 d’abril, de 17 a 18.30 hores, també sense reserva prèvia. En el cas de la Llar d’Infants Patufet, la jornada es farà el 28 d’abril, de 17.15 a 19 hores, i sí que caldrà reservar plaça amb antelació a través del web del centre fins a finals de març.
Com a novetat d’aquest any, el Servei d’Educació de l’Ajuntament posarà en marxa el 16 de març un canal de difusió de WhatsApp per informar les famílies sobre tot el procés de preinscripció i matrícula de les escoles bressol públiques de la ciutat. Aquest canal, de caràcter unidireccional, servirà per enviar avisos breus sobre les dates de portes obertes, l’inici de la preinscripció, els terminis més importants o la publicació de llistes i resultats.
L’objectiu és oferir una via ràpida i directa perquè les famílies puguin seguir totes les fases del procés sense haver de consultar constantment altres espais informatius. El canal serà exclusivament informatiu i no permetrà fer consultes particulars. Les persones interessades s’hi podran inscriure a través del web municipal de preinscripció i matrícula i rebran una confirmació en el moment d’accedir-hi.
Preinscripció al maig
El període de preinscripció per als centres públics d’educació infantil de 0 a 3 anys per al curs 2026-2027 s’obrirà del 8 al 22 de maig. El tràmit es podrà fer a través de la Seu Electrònica municipal, on també es pot consultar la documentació necessària, el calendari del procés d’assignació de places i tota la informació relacionada.