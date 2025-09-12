Un CD Terrassa femení jove i renovat que vol fer un salt qualitatiu

El conjunt de les Pedritxes inicia una nova campanya amb l’objectiu de donar continuïtat al projecte que va començar la temporada passada sota la direcció de l’argentina Stefy Piris. El CD Terrassa va finalitzar en vuitena posició amb 26 punts, en un curs que va anar de menys a més: només 10 punts a la primera volta i 16 a la segona. La il·lusió del conjunt és créixer i aconseguir una plaça per disputar la Copa de la Reina.
Aquests mesos, el club ha perdut algunes peces importants. La jove migcampista Estel Petchamé ha marxat al Polo, mentre que Ana Calvo i Lola Brea han fitxat pel Club Egara. Per cobrir aquestes baixes, l’equip de les Pedritxes ha fet una aposta decidida pel mercat internacional: l’arribada de la portera argentina Paulina Carrizo, la seva compatriota Ana Paula Riera (centrecampista), la defensa xilena Francisca Irazoqui i la davantera alemanya Nele Rösch han de donar al grup experiència i profunditat. A més, fins a sis jugadores de l’AD Rimas s’han incorporat a la dinàmica del primer equip.
Al Campionat de Catalunya, el conjunt dirigit per Stefy Piris va acabar cinquè després de superar el Castelldefels (2-0). Tot i les derrotes contra Egara (1-4) i Atlètic (5-0), l’equip va aprofitar aquests duels per agafar forma de cara a l’inici de temporada.
Les vermelles debutaran a la lliga contra el Sardinero, que s’ha mantingut a Divisió d’Honor després de jugar la promoció. El partit es disputarà diumenge a les 11 hores a les Pedritxes. A la tercera jornada, ja ens espera un derbi vibrant: el Terrassa visitarà Can Salas.
Stefy Piris, entrenadora del CD Terrassa
Com arriba el grup a l’inici de temporada? L’equip arriba amb moltes ganes. Hem treballat bastant la part física per començar la lliga en bones condicions i poder sumar.
Quines metes es marquen aquest any? L’objectiu és clar: continuar creixent dia a dia, formant jugadores de futur. Tenim la il·lusió de disputar la Copa de la Reina. Tot i això, el més important és sumar minuts, experiència i fer un equip el més competitiu possible.
Quin valor té mantenir el projecte que van iniciar la temporada passada? L’any passat hi havia un projecte nou i ara el més difícil és mantenir això per continuar fent passos endavant. Hem de continuar apostant per treballar molt la part física. Penso que això pot ser un salt diferencial.
Com valora el nivell de la plantilla? Tenim un equip molt jove. Les jugadores que han fet el salt al primer equip tenen ganes i il·lusió de donar tot per l’equip. Això és bonic i crec que és un avantatge. Les incorporacions ens han de donar aquest punt d’experiència. Penso que és una combinació potent que donarà els seus fruits.
De quina manera afronten les primeres jornades? Amb moltes ganes. Comencem amb un rival directe i hem de guanyar. A casa hem de ser molt forts i no podem regalar punts.