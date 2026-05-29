Rivals madrilenys per intentar arribar a la final femenina

Doble participació terrassenca a la “final-four” femenina que començarà aquesta tarda a les instal·lacions del Club de Campo Villa de Madrid. Quatre equips, dos de Terrassa i dos de Madrid, aspiren a proclamar-se campions de lliga en una de les edicions més equilibrades de les finals de la lliga.
Les amfitriones del Club de Campo parteixen com a favorites, però a les semifinals d’avui pot passar de tot. El Club Egara intentarà donar la sorpresa i eliminar d’entrada el conjunt que prepara Pablo Usoz, que comptaran amb el suport dels seus aficionats. El Club Egara ja sap el que és guanyar al Club de Campo. Va fer-ho fa poc més d’un any, en la final de la Copa de la Reina del 2025.
A la lliga regular, de totes maneres, les madrilenyes han guanyat els dos partits al conjunt que prepara Joan Vidal, que s’acomiada aquest cap de setmana de l’Egara per anar a entrenar al Polo. A la primera volta, les madrilenyes es van imposar per 3 a 2, mentre que al Pla del Bonaire van guanyar per un 0 a 5 especialment dolorós.
Vidal espera veure un partit ben diferent aquesta tarda. “Per eliminar el Club de Campo has de jugar a un nivell molt alt. Cal estar excel·lents. Aquesta és la mentalitat amb la qual afrontem la semifinal. Hem de ser contundents”. I afegeix: “No crec que elles hagin perdut potencial. Segueixen en la mateixa línia dels darrers anys. Tenen jugadores veteranes i molt experimentades”.
Atlètic-Complutense
La segona semifinal enfrontarà dissabte a les 16.45 un Atlètic que acumula dos subcampionats amb l’equip revelació de la temporada, un Sanse Complutense que va ser campió l’any 2022.
Les de Sílvia Bonastre afronten el duel amb un contratemps de darrera hora. Elena Martínez es va lesionar al genoll a l’entrenament de dijous. Maria Torrent, que pareix també una lesió de llarga durada, tampoc no hi serà. “Pensem només en la semifinal. L’equip arriba a aquesta ‘final-four’ amb molta motivació i molta força”, explica Bonastre.
Quatre campions en les darreres quatre edicions
El Club de Campo encara és el gran dominador de la lliga femenina espanyola. Acumula 23 títols, per 18 d’un CD Terrassa que no guanya des del 2008. El Sanse Complutense suma tres títols, per cap d’Atlètic i Club Egara. El domini de les amfitriones, però, està sent contestat en les darreres temporades. Les quatre darreres edicions han tingut quatre campions diferents: Club de Campo, Polo, Júnior i Complutense.