L'Egara cau per la mínima davant del Club de Campo

L'Egara ha caigut per un ajustat 1 a 0 a la semifinal de la "final four" de la lliga de la Divisió d'Honor femenina de hockey que se celebra a les instal·lacions del Club de Campo, a Madrid. Les de Joan Vidal han fet un partit molt seriós, en especial en defensa, però en atac els hi ha costat molt arribar a l'àrea contrària i han acabat perdent contra les amfitriones, que han aconseguit l'únic gol del partit a les acaballes del tercer quart.
El primer quart ha sigut molt equilibrat, amb oportunitats per als dos equips. Només començar, el Club de Campo ha tingut un penal-córner que ha llançat María López i la defensa egarenca ha refusat. Ha contestat el conjunt de Vidal, també amb un penal de Marta Grau que la portera de les madrilenyes ha evitat. Més tard, Florencia Amundson ha posat a prova a la portera de l'Egara Mariona Girabent, que ha contestat amb una bona aturada. L'Egara ha disposat d'un parell més de penals que no ha pogut concretar i quan faltava poc per acabar el primer quart, ho ha intentat Natàlia Vilanova i la portera del Club de Campo ha desviat la bola.
En el segon quart, les amfitriones han dominat davant d'un Egara que no ha concedit gaires alegries dins de la seva àrea, però que ha tingut moltes dificultats per atacar. Tot i això, les amfitriones de la "final four" no han pogut crear moltes arribades de perill en aquest quart, llevat d'un gol anul·lat de Begoña García i un penal-córner que ha executat María López i que Maialen García ha rebutjat a córner.
En els inicis del tercer quart ha continuat el control per part de les madrilenyes i, aviat, en un contraatac, Florencia Amundson ha rematat i Girabent, amb una excel·lent intervenció, ha evitat el gol. A base de penals, el Club de Campo ha anat insistint, però sense cap mena d'encert. Tot apuntava que aquest tercer període acabaria sense gols quan ha arribat l'1 a 0 que seria determinant per al desenllaç de l'encontre.
Begoña García ha entrat a l'àrea per la banda esquerra i ha servit per a Florencia Amundson que ha desviat la bola lluny de l'abast de la portera de l'Egara. Les de Vidal han buscat l'empat en un penal que ha llançat Anna Borràs i que la defensa ha pogut refusar. En el darrer quart, les del Pla del Bon Aire ho han intentat, encara que el Club de Campo ha sabut jugar a favor de marcador i no ha deixat fer a l'equip terrassenc. Girabent, a més, ha evitat el segon en una rematada de Begoña García. En els minuts finals, l'Egara ha incrementat la intensitat en atac, però no ha pogut evitar la derrota.