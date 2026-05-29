Cristian García continuarà al San Cristóbal

L’entrenador terrassenc Cristian García (44 anys) ha arribat a un acord per continuar entrenant el primer equip del CP San Cristóbal la temporada vinent. El tècnic parroquial començarà la seva quarta temporada com a màxim responsable del conjunt del barri de Ca n’Anglada.\r\n\r\nCristian va aterrar al municipal de Ca n’Anglada el mes de desembre de l’any 2023 en substitució de Dani Andreu. Ha aconseguit mantenir l’equip en les tres darreres temporades. Enguany, ha classificat l’equip en la catorzena posició amb un total de 37 punts i un balanç de vuit victòries, 13 empats i 13 derrotes.\r\n\r\nEl preparador terrassenc continuarà desenvolupant les funcions d’assessor tècnic del futbol base del club parroquial.\r\n