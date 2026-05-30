L'Atlètic cau per 4 a 1 a Madrid amb el Club de Campo i es queda sense final

Tot just començar, l'únic representant terrassenc de la "final-four" de la lliga masculina ha quedat eliminat. L'Atlètic Terrassa ha perdut per un contundent marcador de 4 gols a 1 davant del Club de Campo en la primera semifinal del torneig que se celebra a les instal·lacions del Club de Campo Villa de Madrid i ha dit adeu a la temporada de manera prematura. El conjunt amfitrió, guanyador de la lliga regular, disputarà diumenge a les 11.30 la gran final davant del guanyador del duel entre l'RC Polo de Barcelona i el Sanse Complutense.
El primer quart ha estat el millor dels de Roger Pallarols, que han anat a pel partit amb coratge i intensitat. Al minut 9, Xavi Barutel ha pres la bola a Ricardo Sánchez, ha entrat a l'àrea i ha obligat Rafa Revilla a refusar el seu xut. Al 12, el belga Jeremy Wilbers ha rematat creuat i Lukas Palau-Ribes ha aturat tambér la seva rematada.
Les hostilitats han començat al segon parcial. Al minut 18, Wilbers ha assistit Manuel Rodríguez, que ha rematat de primera de revés per situar a l'electrònic un 1 a 0 que ha donat molta confiança als locals.
Els llançaments de penal-córner resultarien claus per determinar l'accés a la final. El Club de Campo ha marcat 2 dels 3 que ha tingut, mentre els terrassencs només n'han fet 1 de 6. En el seu segon penal, Guiu Corominas ha rematat alt davant el refús de Revilla. Amb el mínim avantatge per als d'Aguilar s'ha arribat al descans.
Semifinal encarrilada
Els de Can Salas han sortit intensos a la represa, però als cinc minuts han encaixat el segon gol, obra d'Enrique Zorita en el primer llançament de penal dels madrilenys. La cosa es complicava per moments, però l'Atlètic continuava creient.
Després que Pepe Cunill perdonés un parell de llançaments més, Manuel Rodríguez ha fet el 3 a 0 en rebre una bona bola de César Curiel i rematar de revés creuat.
El quart període ha estat un pur tràmit. Quan faltaven deu minuts, Pallarols ha tret el porter del camp per guanyar superioritat en atac. Lluny de retallar diferències, però, el Club de Campo ha fet el 4 a 0 en un seu tercer llançament de penal-córner, executat de nou per Zorita arran de pal.
Els madrilenys han jugat els cinc últims minuts amb dos homes menys, ja que Enrique González de Castejón i Thijs Van Pelt han vist una groga cadascun. L'orgull competitiu ha dut l'Atlètic a buscar el gol de l'honor. Poc després que Andrés Medina perdonés el cinquè a porteria buida, Pepe Cunill ha establert el 4 a 1 definitiu quan faltaven només 17 segons per acabar.