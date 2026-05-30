L'Atlètic Terrassa jugarà aquest diumenge a les 14 hores la seva tercera final de lliga consecutiva. Serà la mateixa final de l'any passat, en què el Club de Campo va batre a Terrassa l'Atlètic. S'ha classificat aquest dissabte en eliminar per 1 a 3 a la segona semifinal al Sanse Complutense. En la primera, les amfitriones del Club de Campo s'han desfet per 1 a 0 del Club Egara.
El conjunt terrassenc ha fet un magnífic partit, molt sòlid en defensa i efectiu de cara a porteria. Ha sortit amb gran intensitat i ha disposat del primer penal-córner al minut 3, però no l'ha aprofitat. En el següent atac, la internacional espanyola Sofía Rogoski ha guanyat la línia de fons, però ha perdonat en el llançament a porteria. Al minut 9, en la primera oportunitat clara de les madrilenyes, Nerea Melero ha rematat i Clara Pérez ha refusat la bola. A mesura que anaven passant els minuts, les de Jorge Donoso tenien més la bola i pressionaven millor a un Atlètic que amb prou feines podia treure la bola jugada. Un xut de revés de Sofía Alcaide se n'ha anat fora per poc quan faltaven dos minuts per tancar el primer acte.
Les de San Sebastián de los Reyes continuaven buscant el penal, conscients que tenen la millor especialista de la lliga, la valenciana Lola Riera.
Al segon període, l'Atlètic s'ha tret la pressió del damunt i ha estat més vertical. Al minut 20 ha arribat el gol de Sofía Rogoski. La jugada ha nascut en una escapada de la neerlandesa Ilse Kappelle, que ha entrat a l'àrea, i ha combinat amb Marta Farré, que ha cedit la bola a Rogoski, que ha fet el 0 a 1 llançant-se a terra. Poc després, Julia Gomes ha llançat fora el segon penal de les de Sílvia Bonastre.
L'Atlètic s'estava defensant amb ordre, però els cinc darrers minuts han estat per a un Sanse Complutense que ha pogut empatar abans del descans. Després d'una bona jugada de Sara Carmona, el primer penal de les madrilenyes s'ha perdut en una acció combinada. En els dos minuts finals, dues rematades d'Alejandra de la Llama s'han escapat per ben poc. S'ha arribat al descans amb el mínim avantatge per a les egarenques.
Reacció madrilenya
A la represa, el Sanse Complutense ha sortit a la recerca de l'empat, mentre que l'Atlètic s'ha centrat a defensar-se. Al minut 37 ha forçat el seu segon penal. De nou ha estat combinat. La rematada de Lucía Jiménez l'ha aturat, però, una esplèndida Clara Pérez. El refús l'ha rematat Camila Pigerl, però Pérez ha refusat també la seva rematada. Tot i defensar-se, l'Atlètic ha continuat generant perill a la contra. Al minut 40, una bona acció de Clara Barba ha acabat amb una passada per Clàudia Escudero, que gairebé fa el segon al segon pal. Al tram final del tercer quart, Lola Riera ha disposat de tres penals-córner més, ambdós combinats, que han acabat en res.
Al darrer acte, després de dos penals més desaprofitats per les de Donoso, la defensora de l'Atlètic Núria Carles ha fet el 0 a 2 en un llançament directe de penal, el tercer de les de Can Salas. El gol ha donat moltíssima tranquil·litat a les de Sílvia Bonastre, mentre que el Complutense ha hagut de jugar a contracorrent fins al final.
Quan faltaven sis minuts, les madrilenyes han tret la portera del camp. Han insistit en atac fins al final (ha acabat llançant fins a nou penals), però a l'Atlètic no se li ha escapat la victòria. Quan faltaven encara cinc minuts, Sofía Rogoski ha aprofitat una contra per fer el 0 a 3 a porteria buida. Un minut més tard, Lola Riera ha anotat l'1 a 3 definitiu de penal-córner.
Diumenge, les de Bonastre buscaran a Madrid el primer títol de lliga de la seva història.