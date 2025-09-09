Un festival de dansa urbana a Can Jofresa

Entre les principals novetats del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa (CEVOT) per al curs 2025-2026 destaca la primera edició del “Rock The Stage”, un festival de “hip-hop” i danses urbanes obert a tots els alumnes de la demarcació de Terrassa. Serà el primer cap de setmana de juny del 2026, els dies 6 i 7, al pavelló municipal de Can Jofresa. La jornada de dissabte al matí estarà dedicada als alumnes, mentre que dissabte a la tarda i diumenge al matí es duran a terme les actuacions per part dels diferents clubs i entitats. Serà un acte amb caràcter solidari.
“El consell esportiu de Reus ho fa des de set anys i és un èxit absolut. Ens van cedir la idea i a partir de l’any vinent ho farem a Terrassa. La dansa urbana atrau molts nens i joves i trenca barreres de gènere”, ha assenyalat el secretari tècnic del CEVOT, Xavi Dobón, durant l’acte de presentació del curs 2025-2026, celebrat aquest dimarts a la Casa de l’Esport.
Enguany, els Jocs Esportius Escolars començaran el dissabte 18 d’octubre per als esports d’equip. Les inscripcions es tancaran l’1 d’octubre. Una de les principals novetats és que a les competicions de benjamins hi haurà classificacions, a diferència d’ara. Pel que fa al bàsquet, es passarà dels quatre quarts de deu minuts actuals a sis quarts de vuit minuts.
Formació
Una de les obsessions del Consell Esportiu és avançar en el terreny de la formació, tant per a monitors i entrenadors com per a àrbitres i tutors de joc. En aquest sentit, es faran dues formacions anuals de bàsquet i voleibol a través d’entitats de la ciutat com a prova pilot.
El Cros Escolar, l’activitat que més participants aglutina, se celebrarà el dissabte 15 de novembre a les instal·lacions de Can Jofresa. I els dies 11 i 12 de desembre, es recuperarà una trobada d’atletisme per a primària i secundària oberta a totes les escoles. La promoció esportiva s’ampliarà a la boxa (Boxing Club Terrassa) i el ciclisme (Escola de Ciclisme Vallès), a banda del korfbal, que s’ampliarà a una setmana.
Olimpíades amb Policias x Valientes
El divendres dia 10 d’abril del 2026, coincidint amb la celebració del Dia Mundial de l’Activitat Física (que se celebra el dia 6), el CEVOT organitzarà unes Olimpíades solidàries obertes a tota mena de modalitats esportives. En aquesta primera edició, només hi podran participar els alumnes de tercer i quart d’ESO. Tot el que es recapti durant la jornada es destinarà íntegrament a l’ONG Policías x Valientes.