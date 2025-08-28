Un golàs de Raúl Pérez dona el triomf al San Cristóbal a Vic

En el cinquè i penúltim compromís amistós de la pretemporada, el CP San Cristóbal es va imposar dimecres al vespre a la Unió Esportiva Vic, de la seva mateixa categoria, al municipal Hipòlit Planàs per 0 a 1. En un matx molt disputat, amb oportunitats de gol en ambdues porteries, va acabar decidint un golàs del migcampista visitant Raúl Pérez a la sortida d’un córner. Un defensor osonenc va rebutjar la pilota des de dins l’àrea i el futbolista terrassenc la va engaltar des de fora l’àrea de primera per batre el porter local per l'escaire dret.\r\n\r\nEls de Cristian García van poder marcar el segon al tram final quan el davanter sudcoreà Konu va rematar per damunt del travesser una bona centrada del seu company Joan Cervós.\r\n\r\nDissabte a les 20 hores, els parroquials tancaran la pretemporada rebent el Cerdanyola FC, que milita també a la Tercera Federació.\r\n