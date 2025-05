Un partit per obviar les estadístiques

La darrera jornada de la Tercera Federació ha proporcionat un CE l’Hospitalet-San Cristóbal amb els dos equips encara amb coses en joc. Els parroquials, assegurar-se la permanència i fugir de la possibilitat d’un descens compensat i els riberencs classificar-se per al “play-off” d’ascens, repte que dependrà molt dels resultats de tercers equips.

Les estadístiques no són gens amables amb el conjunt de Cristian García, que, d’ençà que va pujar a Tercera Divisió, convertida més tard en Tercera Federació, no ha guanyat mai a l’Estadi Municipal de l’Hospitalet només en una ocasió, a l’enfrontament de lliga de la temporada 2021-2022, va poder esgarrapar un empat a zero.

La resta d’encontres que ha disputat l’equip en aquesta etapa a aquest camp, van acabar amb derrota. Així doncs, el gran objectiu dels parroquials serà trencar amb la història i el que diuen les estadístiques i sumar tres punts que l’apartarien de qualsevol carambola que el pogués perjudicar. També seria possible amb un empat, depenent del resultat de l’Escala o una derrota si també cau la Montañesa. En qualsevol cas, els terrassencs depenen d’ells mateixos i una victòria seria definitiva.

No depenen d’ells

Tampoc serà una tasca fàcil per als riberencs que, a diferència del San Cristóbal, no depenen d’ells mateixos per assolir el seu objectiu. El conjunt que dirigeix Jaume Delgado té 49 punts i està a tres de la cinquena plaça, que ostenta el Badalona. El “goal-average” particular entre els dos equips està empatat i tot dependria del general, que dominen els badalonins amb dos gols més a favor.

El Badalona rep a casa al Reus Reddis, líder de la lliga i que ja va assolir l’ascens a Segona Federació fa unes jornades. A més, per sobre dels de Delgado hi ha el Tona, que té un punt més que l’Hospitalet i rep al seu camp a un Cerdanyola amb els deures fets i amb la salvació totalment al sac. Tot queda pendent del dissabte.

Cristian va viure un dia molt similar

L’ara tècnic del San Cristóbal Cristian García, quan militava al Terrassa FC, a la desapareguda Segona Divisió “B”, va viure una situació bastant semblant. El conjunt terrassista visitava a l’Hospitalet a l’última jornada de lliga i els riberencs es jugaven estar al “play-off”. Un triomf els classificava davant d’un Terrassa FC que no s’hi jugava res. El resultat final va ser d’1 a 5 i l’Hospitalet no va obtenir el premi.