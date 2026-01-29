Un pla estratègic del Club Natació Terrassa per definir el full de ruta

Després d’un any de mandat de la nova junta directiva del CN Terrassa, encapçalada pel president Jesús Cortés, la junta directiva ja ha començat a implementar els eixos fonamentals del seu programa electoral. Cortés, que va dirigir el club durant 18 anys entre els anys 1994 i 2012, va presidir dimecres una trobada amb diversos mitjans de comunicació per parlar dels projectes de futur de l’entitat. El van acompanyar el vicepresident de comunicació i relacions institucionals, Jordi Pérez; el director general del club, Òscar Gallego; i el director tècnic esportiu, Edu Vera.
Cortés va començar destacant la importància de poar al dia les instal·lacions. En aquest sentit, va explicar que s’han invertit 1,3 milions d’euros en diferents actuacions. Es va impermeabilitzar la coberta del pavelló de bàsquet, es va canviar la gespa artificial del camp de futbol, es van remodelar les graderies de la piscina olímpica i es va executar la fase 1.3 del Pla de descarbonització, substituint tots els equips de clima per equips nous a oficines, vestidors i diferents sales d’activitats. Es va eliminar també l’escomesa de gas i es genera aire condicionat als vestidors de la zona d’aeròbic mitjançant electricitat amb bombes de calor, i això suposa un gran estalvi energètic.
El club, que té actualment 17.500 socis, està elaborant, a través d’una empresa externa especialitzada, un pla estratègic per definir el seu full de ruta en els anys vinents. En aquest sentit, vol saber com i cap a on ha de créixer. En aquest sentit, el president Jesús Cortés assenyala que “aquest procés ens ha de servir per avançar en la professionalització de la gestió i també per garantir la sostenibilitat econòmica i definir futures inversions en nous espais i equipaments del club, d’acord amb les necessitats esportives, socials i de ciutat”.
Sense ànim de lucre
La directiva va defensar el model d’entitat esportiva sense ànim de lucre, arrelada al territori i amb impacte esportiu i social directe sobre la ciutat i també sobre el país. Pérez va destacar que “les administracions públiques han de tenir en compte aquest impacte a l’hora de definir els models de gestió dels equipaments esportius”. I va afegir: “La proliferació de gimnasos privats fa que el model dels clubs de natació estigui en risc”.
Aquest és un dels grans temes d’aquesta legislatura. En els darrers mesos, Jesús Cortés s’ha reunit amb els grups polítics del Parlament de Catalunya i també amb l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. “Tenim 14 seccions esportives i més de 2.500 esportistes i cal posar en valor tota la feina formativa que estem fent”, explica.
Entre els projectes de futur que hi ha damunt la taula destaca el pàrquing de la plaça de Can Roca i les instal·lacions del Bon Aire. En aquest sentit, s'està pendent que la Generalitat, que n'és propietària, en cedeixi l'ús a l'Ajuntament.