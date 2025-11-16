El San Cristóbal cau a casa amb un gol en el temps afegit

El partit era per acabar amb un empat, però un gol en el temps afegit, ha esguerrat la jornada al San Cristóbal que ha acabat perdent per 0 a 1 a casa davant de l'Escala. Per joc i ocasions, probablement el resultat més just hauria sigut una igualada. Dissabte que ve, el conjunt egarenc disputarà el pròxim encontre de lliga, a partir de les 16 hores i en el camp del Vilanova, un dels equips situats a la part alta de la classificació.
Els de Cristian García han ofert la seva millor versió en el primer temps. Konu ha provat de marcar en una bona acció de Raúl Pérez, però el seu xut ha sortit fora. Bioque ha contestat per als visitants en un córner, i Salva Torreño ha evitat el gol. De nou ho ha intentat Konu, també en una bona jugada del més incisiu en atac dels locals, Raúl Pérez, però el porter dels empordanesos ha aturat el xut del coreà.
Raúl Pérez ha xutat fora amb intenció i de lluny, després de caçar una pilota solta, abans que l'Escala gaudís de la seva millor ocasió. Era el minut 18 quan Marc Gelmà ha llançat una falta. Sanku, l'exparroquial, ha controlat amb el pit dins de l'àrea local i, amb tot per marcar, ha xutat per sobre del travesser de la porteria del San Cristóbal.
Després de diversos intercanvis de cops, amb rematades sense gaire perill, els de Cristian García han pogut encetar el resultat en una acció de Raúl Ferrer que Haji ha tret sota els pals. Abans del descans, el San Cristóbal ha augmentat la seva presència atacant i Mario Cantí ha tingut dues opcions que han sortit fora i Raúl Pérez ha xutat al travesser. La rèplica visitant ha vingut de Bioque, en un córner que ha rebutjat la defensa terrassenca.
El segon temps no ha ofert tant quant a oportunitats de gol. El joc del San Cristóbal ha decaigut una mica respecte a la primera meitat i no ha sigut tan fluid. Tot i això, Raúl Pérez i Konu han rematat sense èxit en els primers minuts. L'Escala també ha disposat d'una bona ocasió, per part de Sanku, que ha acabat rematant fora. Salva Torreño s'ha trobat a Bioque que ha evitat el seu xut rebutjant de cap.
En els instants finals del partit i, quan l'empat semblava inalterable, en un córner, i després de dos intents, a la tercera, Mamau, que havia entrat feia molt poc, ha superat a Carles Segura i ha establert un 0 a 1 que seria el resultat final. Sanku encara ha pogut augmentar la renda dels empordanesos, amb un tir al pal. Adri Alsina, en la darrera acció, ha rematat de cap, però el porter visitant ha evitat el gol de l'empat.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Salva Torreño, Carlos Olmo, Ricki, Raúl Ferrer, Guillem, Hugo García, Raúl Pérez (Paul, m. 73), Mario Cantí (Ayoub, m. 85), Marc Río i Konu (Adri Alsina, m. 79).