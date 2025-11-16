El Club Egara fa bons els pronòstics i s'endú el derbi femení

El derbi de la penúltima jornada de la primera volta de la lliga de Divisió d'Honor femenina ha acabat amb una còmoda golejada del Club Egara per 4 a 1 davant del CD Terrassa. Les de Joan Vidal han imposat la seva superioritat davant del penúltim classificat. Ala darrers segons del primer quart, Lola Brea ha aprofitat un penal-córner per fer l'1 a 0. Al 21, Mireia Herrero ha aprofitat un altre penal per fer el 2 a 0, que acabava amb les esperances de les d'Stefi Piris per donar la sorpresa al Pla del Bon Aire.
Ha sortit més intens el CD Terrassa a la represa, però les seves davanteres no trobaven la porteria defensada avui per Ana Calvo. L'Egara anava estenent el seu domini i al minut 28, Julieta Jankunas ha anotat el tercer. Al tram final del tercer acte, Sofía Keenan ha anotat el quart. Al darrer període, les visitants han buscat el gol de l'honor. L'ha trobat Bruna Bou amb una bona rematada creuada quan faltaven sis minuts per acabar.
A Can Salas, l'Atlètic ha patit per sumar els tres punts davant del Taburiente. S'ha acabat imposant per 3 a 2. Al primer minut, Julia Gomes ha marcat de penal, però les canàries han empatat al minut 9 gràcies a una diana de la bigolejadora Micaela Andrade. La "pitxitxi" de l'Atlètic Sofía Rogoski ha fet el 2 a 1 als darrers segons del primer quart d'stroke, però al 17, de nou Andrade ha empatat. Les de Sílvia Bonastre han tancat el matx gràcies a un gol de Clara Barba al 45, que ha significat el 3 a 2 definitiu.
Quan queda una sola jornada per acabar la primera volta, el Club de Campo lidera la classificació amb 27 punts, seguit del Club Egara amb 25 i Sanse Complutense i Atlètic amb 22. El CD Terrassa continua penúltim amb dos punts, a sis de distància del Sardinero.