Repòquer de Pau Petchamé davant del Taburiente

La penúltima jornada de la primera volta de la lliga de Divisió d'Honor masculina de hockey ha ofert aquest diumenge una golejada del CD Terrassa per 6 a 1 a les Pedritxes davant del Taburiente canari. El gran protagonista de la matinal ha estat el davanter del CD Terrassa Pau Petchamé, que ha anotat ni més ni menys que cinc gols. Ha obert el marcador de penal-córner al segon minut i ha fet el segon de jugada al 8. Josep Martín ha anotat el tercer al minut 18. Abans del descans, Petchamé ha fet el 4 a 0. Els canaris han anotat el gol de l'honor al minut 45 gràcies a un penal-córner transformat per Gorka Neria. Als cinc minuts finals, Petchamé ha completat el seu repòquer de gols amb un penal i un stroke.
Tot i la golejada, l'equip que entrena Jordi Fitó no ha pogut obtenir la classificació per a la Copa del Rei. Necessitarà un punt en el derbi de dissabte si el Tenis guanya al Sanse Complutense a la darrera jornada de la primera volta. Si els càntabres empaten o perden, fins i tot perdent estarà classificat.
Taules al Polo-Atlètic
A l'Eduardo Dualde, en la reedició de la passada final de la lliga, l'Atlètic Terrassa ha pogut rescatar un punt en un partit que perdia per 3 a 0 al descans. El Polo ha estat superior a la primera meitat i ha anotat fins a tres dianes, obra de Guille Fortuño, Max Casas i Giuillermo Marco. A la represa, dos penals de Pepe Cunill i un gol de Jordi Bonastre quan faltaven quatre minuts han significat el 3-3.
Per la seva banda, el Club Egara només ha pogut treure un punt dels dos partits que ha disputat a Madrid aquest cap de setmana. Dissabte va perdre per 2 a 1 al camp del Club de Campo i aquest diumenge ha empatat a dos al camp del Sanse Complutense.
Contra el Club de Campo, Nil Trujillo va anoptar al primer minut, però Juan Lacalle i Quique González de Castejón han donat la volta al marcador a la segona meitat. Aquest diumenge a San Sebastián de los Reyes, Pol Torres ha fet el 0 a 1 al minut 4, però Manuel Mondo ha empatat de penal a tocar del descans. A la represa, Bernat Baños ha anotat l'1 a 2 de penal al minut 38. I quan quedava només un segon, Mondo ha reincidit de penal i ha establert el 2 a 2 definitiu.
El Polo lidera la classificació amb 26 punts, per 23 del Club de Campo, 22 del Sanse Complutense i 20 de l'Atlètic. L'Egara és sisè amb 18 i el CD Terrassa setè amb 11.