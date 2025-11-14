Rival de pes per a un Terrassa FC a l’alça

Un dels clars aspirants a pujar de categoria juga diumenge a l’Estadi Olímpic davant d’un Terrassa FC embalat per les dues victòries aconseguides en les dues darreres jornades. El Sant Andreu posarà a prova al nou equip del tècnic Oriol Alsina, que no podrà disposar de Ruymán, operat ahir d’un trencament del peroné de la cama esquerra, ini d’Aythami, que arrossega molèsties des del partit a casa contra l’Andratx. Guti, després de complir dos partits de sanció, podrà entrar de nou a la llista de convocats.
“El Sant Andreu té moltes possibilitats, amb diferents futbolistes, amb diferents virtuts”, va assenyalar l’entrenador maresmenc sobre l’adversari dels seus. “És un equip que està molt ben treballat defensivament, amb un entrenador que sap de què va, amb experiència i que ha tingut molts èxits”, va afegir Alsina, que també va ser que “té molt bons futbolistes, que poden jugar per dins, per fora i en posicionaments diferents en funció” de qui jugui i com jugui l’equip.
Alsina, tanmateix, va manifestar que el més important és que “quan acabem el partit ens puguem mirar als ulls i que tothom s’ho hagi deixat tot, i si és així i treballem (5:06) i competim amb la intensitat que ho hem fet en els entrenaments d’aquesta setmana, tindrem les nostres possibilitats de guanyar aquest partit”.
Més esforç
“Per poder tirar endavant aquest partit necessitem encara un pèl més d’esforç, una collada de rosca de cada futbolista. Tots sempre podem donar una miqueta més, futbolistes i cos tècnic, i necessitem aquesta mica més perquè aquest equip té un nivell molt important”, va declarar l’entrenador d’Arenys de Mar.
També va assegurar que tota la plantilla està molt concentrada i va apuntar que “sabem que si s’ho treballen individualment, ens anirà molt millor col·lectivament, i si tots guanyem els nostres duels farem que guanyi el col·lectiu”. Sobre la important baixa de Ruymán i l’absència momentània d’Aythami, Alsina va reiterar la importància d’anar tots a una i va detallar que “això és el que és rellevant. Tots som un equip i quan falta algun jugador, tots han de donar una miqueta més perquè es noti que falta aquest algú”.
El tècnic maresmenc espera que, en aquesta ocasió, “vindrà molta més gent a veure el partit, perquè s’ho val”.