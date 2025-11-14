Mínima d'Hugo González per a l'Europeu de Polònia

La piscina del CN Barcelona celebra fins diumenge el Campionat d’Espanya absolut Open de natació en piscina de 25 metres. En la primera jornada de competició, el nedador del CN Terrassa Hugo González es va adjudicar la victòria en la prova dels 200 metres braça amb un temps de 2’06”10, una marca que li va valer la classificació per al proper Campionat d’Europa de piscina curta, que se celebrarà del 2 al 7 de desembre a la ciutat polonesa de Lublin. En la mateixa prova, Biel Martín va fer bronze amb 2’08”97.
A banda d’aquestes dues medalles, els nedadors del CN Terrassa se’n van penjar cinc més. En total, la collita va ser d’un or, tres plates i tres bronzes.
El CN Terrassa va assolir també diversos podis i places de finalista en les dues primeres jornades. Isak Fernández va acabar tercer en els 100 papallona amb 51”66. En categoria femenina, Paula Juste va ser sisena amb 59”77. Alba Herrero va ser quarta en els 400 lliures amb 4’07”80, mentre que Héctor Morales va acabar cinquè en 400 estils amb 4’15”83.
En els 50 esquena masculins, Alan Smok va ser setè amb 24”80, igual que Estella Tonrath en els 50 esquena femenins, amb 28”19. El relleu mixt de 4x50 lliures mixtos, format per Luca Hoek, Miguel Pérez, Maia Lardeur i Alba Herrero, va finalitzar en segona posició amb un registre d’1’33”14.
Pel que fa a la jornada d’ahir, Paula Juste es va proclamar subcampiona d’Espanya en els 200 papallona amb 2’09”60.
Plata per a Luca Hoek
El nedador del CN Terrassa Luca Hoek va finalitzar segon en els 50 lliure masculins amb un temps de 21”57, mentre que el seu company Miguel Pérez-Godoy es va classificar en quarta posició amb 21”86.
A la final dels 200 metres papallona, el nedador del CN Terrassa Oliver Roch es va classificar tercer amb un registre de 2’00”90. D’altra banda, en els 50 metres lliures femenins, Maia Lardeur es va classificar sisena amb 25”56.
Entre dissabte i diumenge es disputaran les dues darreres jornades d’aquest Campionat d’Espanya d’hivern que se celebra a les instal·lacions de la piscina de la Nova Escullera.
La sessió matinal d’aquest dissabte començarà a les 10 i s’acabarà a les 12. A la tarda, a partir de les 18, es nedaran els 200 lliures, els 50 papallona, 200 esquena, 100 estils i la sèrie ràpida dels 1.500 lliures.