Un rival complicat per al San Cristóbal

El San Cristóbal visita diumenge el Peralada, un rival que, tradicionalment, acostuma a ser complicat per al conjunt parroquial. Després de sumar el seu primer punt amb l’empat del passat diumenge a casa contra el Vic, els de Cristian García intentaran obtenir el seu primer triomf de la temporada 2025-2026.\r\n\r\nPer a aquest compromís, el tècnic egarenc podria recuperar al centrecampista Àlex Fernández, que va ser baixa per unes molèsties contra el conjunt osonenc, però tot apunta que no podrà disposar de Carlos Olmo, que tampoc va poder actuar en aquest segon encontre de lliga.\r\n\r\nMario Cantí, que va ser substituït abans del descans la passada jornada, serà dubte. El partit començarà a les 18 hores.\r\n