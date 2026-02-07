Un Terrassa FC treballador suma un punt contra l'Espanyol "B"

Empat a un d'un Terrassa FC molt treballador en el camp de l'Espanyol "B". El conjunt d'Oriol Alsina ha encaixat un gol només començar l'encontre, però ha sabut reaccionar i ha empatat abans del descans. A la represa, molt equilibrada, no hi ha hagut més gols. Diumenge que ve, el conjunt terrassista rebrà l'Atlètic Lleida a l'Estadi Olímpic, en un partit que està previst que comenci a les 18 hores.
El partit ha començat molt malament per als d'Alsina, que en el minut 1 han encaixat un gol dels locals. Ferran ha progressat per la banda dreta i ha centrat per a Lluc Castell, que s'ha avançat a la defensa i ha superat al porter Marcos Pérez. L'1 a 0 ha estabornit durant uns minuts el Terrassa FC i ha animat als locals, que han tornat a gaudir d'una bona oportunitat, en una rematada d'Almansa després d'un servei de Thymos que ha sortit fora.
Amb el pas dels minuts, el conjunt terrassista s'ha sobreposat i ha començat a controlar la situació i a tocar la pilota cada vegada amb millor criteri. En un llançament de córner per part de Sergio Cortès, un defensor de l'Espanyol "B", en el seu intent de rebutjar la pilota, l'ha estavellat en el travesser de la seva pròpia porteria.
I, en la següent acció atacant de l'equip, el Terrassa FC ha aconseguit empatar per mitjà de Sergio Cortés, que s'ha apoderat d'una pilota que lluitaven Ferran i Mario Domingo, i ha batut al porter Llorenç. L'empat ha donat pas als millors moments dels d'Alsina que han dissenyat bones jugades que no han pogut culminar amb èxit, com una rematada massa alta de Guti després d'una bona acció de Gil Muntadas, o un xut d'Isma que ha sortit fora. Poc abans d'arribar al descans, ho ha intentat Nahuel Arroyo amb un tir que ha sortit per sobre del travesser de la porteria local.
En els primers instants de la segona meitat, l'Espanyol "B" ha tingut la pilota i ha dominat, si bé sense arribades de perill. El conjunt terrassista ha reaccionat i ha millorat el seu joc prenent-li la iniciativa als locals. Sergio Cortés, amb un xut de lluny, no ha pogut sorprendre el porter Llorenç i han contestat els espanyolistes amb una bona jugada d'Almansa que ha acabat xutant fora, molt ajustat al pal de la porteria visitant.
El joc s'ha equilibrat i cap dels dos equips ha pogut manar amb autoritat. L'Espanyol "B" ha tingut la possessió de la pilota davant d'un Terrassa FC fort en defensa i que no ha concedit espais. Només Lluc Castell ho ha provat amb un xut alt. Amb el pas dels minuts, l'equip egarenc ha tornat a tenir la pilota en els seus peus i Isma ha rematat després d'un rebuig defensiu en una falta llançada per Sergio Cortés, però de nou ha aturat el porter Llorenç.
Més tard, i en una bona combinació atacant dels visitants, Sergio Cortés ho ha tornat a provar, però de nou ha aturat la pilota el porter de l'Espanyol "B". Fins a la finalització de l'encontre, els dos equips ho han intentat, encara que s'han mostrat prudents defensivament i sense grans ocasions per desnivellar la balança. El resultat no ha variat i s'ha mantingut la igualada a un gol.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma, Beamonte, Álvaro Martín, Mario Domingo, Josemi (Schouten, m. 81), Sergio Cortés, Guti (Larry, m. 46), Gil Muntadas (Larrauri, m. 81), Nahuel Arroyo i Van den Heerik.