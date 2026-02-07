Mobles Lloveres, botiga centenària: "Tot això ha estat possible gràcies als nostres avantpassats"

Al Centre hi ha comerços que expliquen, per si sols, una part de la història de Terrassa. Mobles Lloveras n’és un dels més clars: 109 anys de trajectòria i cinc generacions al capdavant d’un negoci familiar que ha passat de la botiga-taller dels inicis a un model integral d’interiorisme i arquitectura.
La història es remunta a l’any 1917, quan Eloi Lloveras va fundar l’establiment al número 44 del raval de Montserrat. Aquella primera generació treballava en un format molt diferent de l’actual: reparacions, petites peces i venda de mobiliari en un local modest. El relleu el va prendre la segona generació amb Miquel Lloveras Tarrida (1935), que va mantenir el negoci al mateix emplaçament i en consolida la continuïtat.
Amb la tercera generació, la firma va créixer físicament i comercialment: Josep Lloveras Comas va adquirir el local adjacent (número 42 del Raval) i, gràcies a això, es va ampliar l'establiment. Poc després, es va obrir una altra botiga a la Rambla d'Ègara i es va posar en marxa una Sala d’Art al carrer de Sant Pere. Més tard, totes dues van acabar tancant.
Amb Miquel Lloveras Morros al capdavant (quarta generació), el negoci va créixer encara més amb l’adquisició de la Casa Joaquim Freixa, annexa a la botiga original. Es tracta d'un dels primers edificis de l'arquitecte Lluís Muncunill a Terrassa fets en estil neogòtic, construït el 1894.
Des de fa anys (2008), la cinquena generació ja està plenament incorporada amb Xavi Lloveras Guilà (interiorista) i Miquel Lloveras Guilà (arquitecte). Aquesta nova etapa ha permès ampliar el servei, creant una combinació perfecta d’experiència i innovació. En aquest sentit, la botiga de mobiliari es connecta amb projectes d’interiorisme i amb l’estudi d’arquitectura , situat a l’edifici annex del número 40 del Raval. “Algú pot entrar per mirar mobles per al seu menjador i acabar fent tota la casa”, explica Xavi Lloveras, afegint que “no només venem mobles: fem assessorament i projectes integrals d’interiorisme personalitzats per a cada client.”
Amb l’objectiu d’estar sempre a l’avantguarda del sector, Mobles Lloveras ofereix producte nacional i internacional seleccionat amb criteris de qualitat i disseny, una aposta que es complementa amb una actualització constant: “Intentem estar al dia. Viatgem a fires com la de Milà per conèixer noves tendències”.
En temps de tancaments al comerç local, Miquel Lloveras Moros, l’actual propietari, subratlla una frase que ha marcat la seva manera de treballar: “És més important fer un client que una venda”. Recordant els inicis de Mobles Lloveras, expressa que “tot això ha estat possible gràcies a l’esforç i sacrifici dels nostres avantpassats i, sobretot, a la confiança dels nostres clients”.