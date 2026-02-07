El San Cristóbal visita a un rival en places de descens

El San Cristóbal visita diumenge un Cerdanyola necessitat i que ocupa la penúltima plaça de la classificació. Els parroquials, que encara tenen pendent disputar en el camp del Vic l’encontre que es va ajornar, intentaran recuperar-se després de perdre la passada jornada a casa contra el Peralada. El partit començarà a les 12 hores i el xiularà l’àrbitre de l’Anoia Gabriel Campillo Lucena.\r\n\r\nPer a aquest compromís, el tècnic Cristian García continuarà sense poder disposar del migcampista Àlex Fernández, que es recupera de la seva lesió de llarga durada, i tampoc podrà alinear al davanter Mario Cantí, per acumulació d’amonestacions. En el conjunt local, també serà baixa Álvaro Aljama, que va ser expulsat la passada jornada.\r\n\r\nCristian García, tot i la situació del rival de demà, va comentar que “és un rival per a la permanència”, objectiu que continua sent primordial segons el seu parer. “Després de perdre, és important puntuar en el següent partit. Espero un partit molt semblant al del Peralada”, va afegir.\r\n