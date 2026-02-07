Els Minyons ja tenen direcció: Mireia Bautista presidenta i Bru Busom cap de colla

Els Minyons de Terrassa s'han congregat aquest dissabte a Cal Reig per escollir quin romb adoptaran de cara a les següents temporades. Per una banda, havien d'escollir la nova junta que agafaria el relleu de la direcció de Jaume Maeso, mentre que, per l'altra, s'ha hagut d'efectuar una segona votació per decidir qui agafaria el rol de cap de colla per als següents dos anys.
En primer lloc, els malves han determinat que la candidatura de Mireia Bautista és la que ha de liderar la colla. No hi havia competència, però de totes maneres la nova presidenta dels Minyions ha comptat amb un ampli suport dels seus membres: 175 vots favorables. "Molta gent de la colla m'ha vingut a buscar per fer aquesta candidatura amb idees pròpies", ha revelat Bautista, que ha assegurat que no s'esperava un suport tan generalitzat.
El projecte de la nova junta malva és a llarg termini per molt que les bases de la colla estableixin mandats de dos anys. "Volem començar a treballar en el 50 aniversari dels Minyons de Terrassa, que són d'aquí a quatre anys, perquè els que entrin després o es trobin que en un any ho han de fer tot", ha explicat la nova presidenta.
També vol expandir la presència de la colla a tota la ciutat perquè "Terrassa sigui minyona i que els Minyons siguin Terrassa". En aquest sentit, Mireia Bautista ha afirmat que la nova junta té la voluntat d'incloure la colla al conjunt de la cultura de la ciutat, i anar fins i tot més enllà de la cultura catalana. "Al cap i a la fi ja sabem que el catalanet blanc està a la cultura, però creiem que la realitat de la ciutat és una altra i els Minyons, com a mini-societat que som, volem que es vegi reflectit també en nosaltres i incorporar tota aquesta gent", ha detallat.
"Tenim moltes realitats a la colla i a la ciutat, i volem ser inclusius en tot això i esdevenir un referent, no només a Terrassa, sinó també a la comarca i, sobretot, al nord de Catalunya, on hi ha menys colles castelleres", ha declarat la nova lideressa dels Minyons. Tanmateix, admet que la colla terrassenca és coneguda per ser els "hippies del món casteller" tot i que no és quelcom que es prengui a malament. "Sempre hem estat una colla referent al món casteller pel nostre tarannà, la nostra manera de fer, els nostres idelas... Som diferents, això noslatres ho tenim molt clar i volem seguir-ho sent", ha destacat Bautista, i ha insistit que els Minyons, com a colla gran de la zona, han "d'ajudar a totes les colles més petites del voltant a ser més grans i que el món casteller cada vegada creixi i sigui més important a Catalnya i a arreu del món".
Per poder materialitzar tot això, Mireia Bautista s'ha rodejat de tot un equip de vicepresidentes, format per Sílvia Navarro, Ariadna Rizo, Jaume Ribas, Berta huguet, Helena Serra i Ignasi "Nani" Matas.
Busom, de nou, cap de colla
Després de la seva renuncia un dia després de ser escollit per manca de legitimitat, Bru Busom torna a adoptar el rol de cap de colla, aquesta vegada amb més suports per part dels malves. En aquesta segona votació, on la de Busom tornava a ser l'única candidatura, ha obtingut 121 vots favorables, 40 en contra i 21 en blanc. En la primera votació, el resultat va ser més ajustat: 94 vots a favor, 54 contraris i 15 blancs. "No hem tingut temps de seure i quan poguem ho parlarem tot bé", ha admès el nou cap de colla, encara que ha afirmat que ell i el seu equip estan "contents perquè [la votació] ha estat bastant més massificada i més gent ens ha vingut a donar suport i creu que som una bona opció".
Busom ha fet referència a "malestars que s'havien de tornar a tractar" i a que han identificat on està el problema, per tant ara el que li toca és "buscar els mecanismes per continuar treballant per fer les millors relacions possibles" i per encaminar la colla tot l'amunt possible.
El de Busom, segons va explicar després de la seva primera elecció, és un prjecte prou continuista en relació amb el que els Minyons han estat duent a terme els darrers anys. La intenció és arribar al nivell d'aquesta passada temporada el més aviat possible per tal de ser capaços de superar-se a ells mateixos. Per a aquesta tasca, Busom ha confiat en el seu anterior equip, format per Miquel Aguilar (sots cap de colla), Queralt Castañé (responsable de canalla), Ona Jané (responsable de torres i pilars) i Christian Llorca (cap de troncs), i ha afegit a Anna Alsius, que serà la cap de pinyes.