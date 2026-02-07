Partit d’alta volada per al Terrassa FC

Després de caure a l’Estadi Olímpic contra el Barça Atlètic la passada jornada, al Terrassa FC no li queda més que aixecar-se i intentar refer-se a la Ciutat Esportiva Dani Jarque aquest dissabte, contra l’Espanyol “B”, equip que arriba a aquesta cita en un gran estat esportiu, amb tres triomfs en els tres darrers partits i sis jornades sense perdre. L’encontre l’arbitrarà el col·legiat gran canari Hector Bouzas Laconti i començarà a les 18 hores.
El tècnic Oriol Alsina, per a aquest compromís, no podrà disposar de Jaime Barrero, que diumenge passat va veure la cinquena targeta del cicle i, per tant, ha estat sancionat amb un partit de suspensió. Podria tornar a la llista Jon Larrauri, que ja està disponible després de superar la seva lesió. Sí que podrà jugar Larry, la darrera incorporació.
“Crec que hi ha hagut una línia molt fina entre guanyar i perdre en aquests dos últims partits i hem merescut tenir molts més que aquest punt que hem fet, però el futbol és així”, va declarar l’entrenador terrasista, recordant els dos últims resultats contra equips de la part alta, amb un empat contra Sant Andreu i la derrota davant del filial barcelonista.
Alsina va assegurar que l’Espanyol “B” no serà “gens fàcil” i està en el seu millor moment de la temporada, però va apuntar que “amb l’actitud, la il·lusió i la intensitat amb què estem entrenant tenim les nostres opcions clares d’anar allà a aspirar a la victòria”. El tècnic maresmenc va comentar que el rival d’avui “té bons futbolistes, té un bon bloc, i a part ara mateix està amb una moral molt bona”.
L’objectiu de cara és intentar “treure el millor de cada un dels nostres futbolistes i minimitzar al màxim potser el que no fem tan bé i molta ambició d’anar pel partit des del principi”. Alsina, respecte a la important baixa de Jaime Barrero en el centre del camp, va afirmar que “tenim jugadors que el supliran i que ho faran molt bé, però que segur que ens anirà bé i la gent que surti competirà al màxim nivell”.
Una derrota que va marcar els canvis
Només dos equips han guanyat aquesta temporada a l’Estadi Olímpic a la competició de lliga. L’Espanyol “B” va ser el primer en un encontre que va finalitzar 1 a 4, un resultat massa sever per les prestacions que va oferir un Terrassa FC que llavors entrenava el tècnic aragonès Víctor Bravo. Aquesta derrota, tanmateix, va ser gairebé el detonant dels canvis que hi hauria a la banqueta, i l’arribada d’Oriol Alsina.