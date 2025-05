Un terrassenc, a l’assalt de la Nova Creu Alta

Terrassa tindrà representació en les en les eliminatòries finals del “play-off” d’ascens a Primera Federació. Albert Ramis Luque, nebot del futbolista internacional Albert Luque, juga a l’UCAM de Múrcia que, aquest diumenge juga el partit d’anada al camp del CE Sabadell. L’equip que superi aquest doble enfrontament, serà el que aconsegueixi pujar a la tercera categoria del futbol espanyol. Nascut a Barcelona l’1 de juny de 2002, tot i que, equivocadament, a molts llocs es diu que va ser a Sabadell, és de Terrassa de tota la vida i, en honor al seu oncle, es fa dir Luque Jr. en el món del futbol.

Abans de marxar a la Corunya per jugar al juvenil del Depor, va passar per clubs com Can Parellada, CN Terrassa, Cerdanyola o Sant Cugat. El seu tercer any de juvenil el va completar, precisament, en l’equip de Divisió d’Honor del Sabadell, el seu rival d’aquest diumenge.

“La veritat és que sortir de casa és dur, perquè al final deixes enrere la família, deixes enrere coses que per l’edat que tenia no són normals, però a la vegada t’ajuda molt a l’hora de madurar, de tirar cap endavant al final tu sol, de prendre decisions a la teva manera i al final, sobretot com a persona, com a futbolista també, és clar, però com a persona millores molt”, comenta sobre el fet que va marxar lluny de casa quan era molt jove.

Després va anar a l’Eldense, amb qui va assolir dos ascensos, l’últim a Segona Divisió, després d’una eliminatòria de “play-off” èpica contra el Real Madrid Castilla, en la qual, el conjunt alacantí va remuntar dos gols de diferència. “El canvi al futbol professional és difícil, però jo vaig tenir la sort d’encaixar en un equip molt bo, amb companys molt bons i vam tenir la sort d’aconseguir l’ascens i va ser perfecte”, diu.

L’any 2023 va fitxar per l’equip murcià que, ara, serà el darrer obstacle dels arlequinats per intentar pujar a la Primera Federació, que representa l’antiga Segona Divisió “B”. “És com una Segona “B” més bona. Antigament, hi havia 80 equips, amb quatre grups de 20 i ara són dos grups de 22 i això fa que siguin lligues molt més competides i amb equips molt més potents”.

A la passada eliminatòria, el conjunt del davanter terrassenc va eliminar al Deportivo “B”. Diumenge, a les 18 hores i a la Nova Creu Alta, es disputarà el partit d’anada. Té passat amb la samarreta del conjunt sabadellenc, encara que fos només una temporada i, per això declara que “vaig estar molt a gust i sé que hi ha aquesta rivalitat amb Terrassa, però en aquest cas la deixarà a un cantó”.

Estudis de Dret

En l’àmbit personal, Luque Jr. aprofita la seva estada a Múrcia per continuar els seus estudis de Dret. “Si vaig anar allà va ser per futbol, perquè és un molt bon club, i a part, ja que tenen l’U de la Universitat i jo estava estudiant, estava fent la carrera de dret a una altra universitat, doncs em vaig canviar”. Té clar que l’objectiu és “continuar formant-me”, però no descarta seguir creixent en el món del futbol. “Vull tirar cap amunt el més que pugui, fer la carrera el millor que pugui i tirar endavant amb el futbol, que és pel que estic aquí a Múrcia”, subratlla.

Explica que l’objectiu a l’inici de temporada de l’equip murcià era l’ascens i recorda que fa uns anys ja va estar a la Segona Divisió. Fins ara, els seus números són vuit gols i cinc assistències a la lliga i dos gols a la Copa Federació. L’equip murcià va acabar tercer a la fase regular de la lliga, en el grup 4 de la Segona Federació, amb 60 punts, a vuit del primer, que va ser el Juventud Torremolinos Juventud Torremolinos. En total, l’UCAM va sumar 16 victòries i 12 empats i va perdre només sis encontres.

La temporada de l’equip murcià va començar amb el tècnic Javi Motos a la banqueta, però a principis del mes d’abril, el van substituir per Germán Crespo, que és l’entrenador que acabarà la temporada. Serà amb un ascens d’un terrassenc contra el Sabadell?

L’oncle esquerrà i el nebot dretà

Tot i que tant el seu oncle Albert com ell juguen en posicions d’atac, hi ha algunes diferències. Una de les habilitats que els difereix és la cama “bona”. Albert Luque era esquerrà i, segons el seu nebot, “era molt potent, tenia un colpeig molt dur”. A més, jugava “d’extrem pur” i ell, aquesta temporada, està actuant de mitja punta i la seva cama principal és la dreta.