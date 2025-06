Una activitat especial de muntanya inclusiva a la Pobla de Lillet

La secció de Muntanya Inclusiva del Centre Excursionista de Terrassa va posar punt final a la primera part de la temporada 2025 amb una sortida molt especial a la Pobla de Lillet. L’activitat va consistir en una ruta circular de 9 quilòmetres i un desnivell positiu de 450 metres, des del centre del poble fins al santuari de Falgars. En aquesta jornada, van comptar amb la col·laboració de l’AEL (Agrupació Excursionista Lillet), entitat que es va mostrar molt interessada a conèixer el funcionament i els objectius de la secció de Muntanya Inclusiva. La implicació del poble amb el projecte es va veure reforçada també gràcies a la participació de l’Associació Llar del Pensionista de Lillet, que els va donar suport a l’arribada a Falgars.

També els van acompanyar representants de la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya) i de l’ECAM (Escola Catalana d’Alta Muntanya), entre els quals hi havia alumnes del curs d’instructor d’inclusió. A més, van compartir camí amb membres del Centre Excursionista d’Horta, Unió Excursionista Sabadell, Centre Excursionista Rellinars, Unió Excursionista Matadepera, la UEC Anoia. En total, van ser 42 muntanyencs, dels quals 10 eren persones cegues o sordcegues. Per garantir la seguretat i el gaudi de tothom, es va utilitzar la tècnica de la barra direccional, una

eina clau que facilita la progressió per muntanya a persones cegues, sord-cegues o amb baixa visió. La jornada va finalitzar al Parc Xesco Boix, on es van compartir experiències i reflexions.