Una de freda i una de calenta de la selecció

Una derrota i una victòria va ser el balanç de la selecció espanyola masculina en el doble enfrontament contra Argentina en el marc de la FIH Pro League, celebrats a les instal·lacions de Beteró, a València. Els de Max Caldas van perdre amb els sud-americans en el primer partit, per 1 a 0, amb un solitari gol molt afortunat dels seus rivals, però es va saber refer en el segon encontre, que va guanyar per 3 a 2.

En el primer, i en els dos primers quarts, el combinat espanyol va tenir més la bola en el seu poder, però no ho va saber traduir en el marcador. Argentina, molt més defensiva, esperava a darrere per intentar-ho a la contra, però tampoc se’n va sortir. Hi va haver poc ritme i escassa continuïtat en el joc i es va arribar al descans amb l’empat a zero inicial en el lluminós.

En el tercer quart, els de Caldas van sortir molt forts i van gaudir de bones opcions per marcar que no van arribar a bon port. En canvi, Argentina, en el minut 41 i en el seu primer penal-córner, van marcar l’únic gol del partit. L’acció va ser desafortunada, ja que el llançament de Nicolás Della Torre no anava a porteria, però un defensa va desviar la bola i va entrar a dins de la porteria d’Espanya. En el darrer període, ho va intentar de totes totes el conjunt estatal, però l’Argentina es va tancar bé a darrere i va concedir molt poc.

Encert en atac

En el segon partit, el panorama va variar i els de Caldas van tenir l’encert en atac que els hi havia mancat el dia anterior. Álvaro Iglesias va marcar l’1 a 0 i Nico Álvarez va ampliar la renda. El jugador de l’Egara Bruno Ávila, de penal, va establir el 3 a 0 abans del descans.

A la represa, Argentina va espavilar-se i Lucio Méndez va retallar diferències. Els sud-americans van continuar insistint i, de penal-córner, Nicolás Della Torre va marcar un 3 a 2 que ja no variaria fins a la conclusió del matx.