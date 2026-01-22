Van den Heerik es reivindica amb gols

Va ser titular en el primer encontre de lliga, però la seva participació en l’equip va anar minvant i fins i tot es va quedar alguns partits sense jugar. Amb l’arribada del tècnic Oriol Alsina, el davanter neerlandès Quinten Van den Heerik va revifar i en els darrers compromisos del Terrassa FC ha començat a recuperar la seva qualitat de golejador, que va mostrar la temporada passada, però que es resistia aquesta.
Va jugar 90 minuts en el debut de l’equip que llavors entrenava l’aragonès Víctor Bravo, en el camp de l’Ibiza Islas Pitusas. A partir de llavors, la seva presència va anar disminuint i en els camps d’Atlètic Lleida i Olot, fins i tot, no va disputar ni un minut. Amb l’entrenador de Saragossa, Van den Heerik va jugar 242 minuts, cosa que suposa una mitjana de 30,25 minuts per encontre.
Alsina va substituir Víctor Bravo i, en el primer partit, a casa i contra l’Andratx, l’atacant dels Països Baixos va jugar 38 minuts. Amb l’entrenador maresmenc, Van den Heerik ha tingut minuts sempre en cada un dels onze encontres, amb cinc d’ells participant en tots els minuts: en els camps de Barbastro i Reus Reddis i a l’Estadi Olímpic enfront de Sant Andreu, Atlético Baleares i Ibiza Islas Pitiusas.
La confiança del cos tècnic actual ha donat els seus fruits i, en els dos darrers partits de lliga, el neerlandès ha marcat gols, els que encetaven el marcador. Va fer l’1 a 0 contra el Valencia Mestalla a casa, partit que va acabar 2 a 0 per als d’Alsina, i també va marcar el mateix gol diumenge passat contra l’Ibiza Islas Pitiusas, si bé aquest matx va acabar amb empat a un en el marcador.
A la Copa Catalunya, Van den Heerik ha marcat en els tres encontres que ha jugat el Terrassa FC en aquesta competició. Va fer l’1 a 4 de penal en el camp del Cardona, el 0 a 1 a casa de la FE Grama i el 2 a 0 contra el Sabadell a casa, partit que l’equip va perdre a la tanda de penals. La lliga de la temporada 2024-2025, la primera del neerlandès al Terrassa FC, va aconseguir marcar nou gols.
Un apartat golejador molt repartit
La llista de golejadors del Terrassa FC a la lliga d’enguany inclou onze jugadors. Els màxims realitzadors no són davanters. Tres han marcat tres gols, els defenses Adrián Beamonte i Jon Larrauri i el migcampista Jaime Barrero. A més de Van den Heerik, també han marcat dos gols Isma i Casti. N’han aconseguit un Gil, Guti, Sergio Cortés, Nahuel i Mario Domingo. Sleegers, amb tres, i Ruymán, amb un, van ser baixa.