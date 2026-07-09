Marc Zanón fitxa pel Noia Freixenet

El jove jugador terrassenc Marc Zanón formarà part del primer equip del Noia Freixenet que milita a la màxima categoria de l’hoquei patins, l’OK Lliga. A 19 anys, Zanón arriba a aquest equip després d’un destacat recorregut formatiu i amb experiència internacional en les categories inferiors de la selecció espanyola.\r\n\r\nL’egarenc va començar a jugar al Sant Cugat, quan tenia sis anys i el 2016 es va incorporar al Cerdanyola. Quatre temporades més tard va fer el salt al Caldes, on ha completat bona part de la seva formació i ha continuat desenvolupant-se com a jugador, arribant a ser una peça clau del primer equip a l’OK Lliga. Amb Espanya es va proclamar campió d’Europa sub-17 i va ser subcampió d’Europa sub-19.\r\n