Marc Zanón fitxa pel Noia Freixenet

Esports

El jove jugador terrassenc arriba al club de l'Alt Penedès procedent del Caldes

  • L'egarenc Marx Zanón amb la seva nova samarreta

ARA A PORTADA

Publicat el 09 de juliol de 2026 a les 19:08

El jove jugador terrassenc Marc Zanón formarà part del primer equip del Noia Freixenet que milita a la màxima categoria de l’hoquei patins, l’OK Lliga. A 19 anys, Zanón arriba a aquest equip després d’un destacat recorregut formatiu i amb experiència internacional en les categories inferiors de la selecció espanyola.

L’egarenc va començar a jugar al Sant Cugat, quan tenia sis anys i el  2016 es va incorporar al Cerdanyola. Quatre temporades més tard va fer el salt al Caldes, on ha completat bona part de la seva formació i ha continuat desenvolupant-se com a jugador, arribant a ser una peça clau del primer equip a l’OK Lliga. Amb Espanya es va proclamar campió d’Europa sub-17 i va ser subcampió d’Europa sub-19.

Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades