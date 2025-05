Víctor Bravo i Marcos Pérez, els primers a renovar al Terrassa FC

El tècnic aragonès Víctor Bravo i el porter Marcos Pérez són els primers integrants de l'equip del Terrassa FC de la passada temporada que han acceptat la proposta dels dirigents de l'entitat per continuar vinculats un any més. L'entrenador, que va arribar al club a principis del mes de novembre de 1204 en substitució del canari Chus Trujillo, a causa dels mals resultats, ha signat el seu compromís fins al mes de juny de 2026, el mateix que el porter, que enguany iniciarà la seva quarta temporada a la plantilla del conjunt terrassista.

No continuarà al club el segon entrenador amb Víctor Bravo, Xavi Moro, i s'incorpora David Rives com a preparador físic. Pel que fa a jugadors, el club també ha anunciat que seran baixa de la plantilla de la passada temporada Martí Soler, Robert Simón, Víctor Sanchís, l'argentí Lautaro Montani i el grec Giannis Oikonomidis, conegut futbolísticament com a Oiko.