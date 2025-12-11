Suspenen la Vallès Drac Race del 2026

El Centre Excursionista de Terrassa ha pres la determinació de no celebrar la dotzena Vallès Drac Race, prevista per a finals de febrer.\r\n\r\nDavant la situació d’incertesa generada per la pesta porcina africana (PPA) i les restriccions derivades del protocol de contenció activat per les administracions, el comitè organitzador de la prova no pot garantir les condicions necessàries per celebrar l’edició del 2026.\r\n\r\nLa prova transcorre íntegrament per zones afectades pel perímetre de seguretat que s’ha establert al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. “La planificació d’un esdeveniment d’aquesta magnitud requereix mesos de treball previ, coordinació amb múltiples serveis i una estabilitat que ara mateix no està assegurada”, argumenten des de l’organització, que s’ha decidit a dur a terme “una pausa responsable” i esperen reprendre l’esdeveniment en futures edicions.\r\n\r\nLa Vallès Drac Race va eliminar en les dues darreres edicions la prova de 48 quilòmetres per motius mediambientals.\r\n