Suspenen la Vallès Drac Race del 2026

Els organitzadors no poden assegurar que a finals de febrer es podrà recórrer el Parc Natural

  • El CE Terrassa ha decidit no celebrar la dotzena edició, prevista per al febrer

Publicat el 11 de desembre de 2025 a les 17:57
Actualitzat el 11 de desembre de 2025 a les 17:58

El Centre Excursionista de Terrassa ha pres la determinació de no celebrar la dotzena Vallès Drac Race, prevista per a finals de febrer.

Davant la situació d’incertesa generada per la pesta porcina africana (PPA) i les restriccions derivades del protocol de contenció activat per les administracions, el comitè organitzador de la prova no pot garantir les condicions necessàries per celebrar l’edició del 2026.

La prova transcorre íntegrament per zones afectades pel perímetre de seguretat que s’ha establert al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. “La planificació d’un esdeveniment d’aquesta magnitud requereix mesos de treball previ, coordinació amb múltiples serveis i una estabilitat que ara mateix no està assegurada”, argumenten des de l’organització, que s’ha decidit a dur a terme “una pausa responsable” i esperen reprendre l’esdeveniment en futures edicions.

La Vallès Drac Race va eliminar en les dues darreres edicions la prova de 48 quilòmetres per motius mediambientals.

