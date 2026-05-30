Casa Caparrós, botiga de barri: “El meu avi repartia 2.000 litres de vi a la setmana”

Amb gairebé un segle d'història a l’esquena, Casa Caparrós continua sent una de les botigues amb més personalitat del barri del Segle XX. Situat al passatge de Pere Comerma, aquest establiment és avui dia un supermercat, però els seus orígens es remunten a una època en què el negoci girava exclusivament al voltant del vi.
La història va començar l’any 1933, quan Antonio Caparrós, avi de l’actual propietari, va obrir un celler després d’haver-se dedicat al transport de mercaderies. “Tenia quatre o cinc camions”, recorda Joan Ramon Giménez, tercera generació del negoci. Amb el temps, la família va deixar enrere el transport i es va especialitzar en el repartiment de vi a domicili, tot i que també servia a bars i restaurants. “El meu avi repartia 2.000 litres de vi a la setmana”, explica.
L’Antonio Caparrós havia arribat a Catalunya procedent de Vera (Almeria). Ho va fer “perquè tenia un cosí que era capellà a Barcelona” i, després de treballar uns anys a Viladecavalls i Ullastrell, va establir-se definitivament a Terrassa i va comprar la casa on encara avui es troba la botiga. Des d’aleshores, el negoci i la família han crescut pràcticament plegats.
La segona generació va arribar amb l’Ana Maria Caparrós i el seu marit, Joan Giménez. Va ser llavors quan el local va començar a incorporar productes d’alimentació fins a convertir-se, de manera progressiva, en un petit supermercat de barri. “Quan jo vaig néixer, teníem alguns productes de supermercat, però predominaven els vins i licors. De fet, només teníem una nevera”, destaca el propietari.
L’ampliació més important es va produir el 1992, quan la família va adquirir unes cases adjacents situades a la part posterior del local. Aquella reforma va permetre ampliar considerablement la superfície i l’oferta de productes. Tot i això, l’essència del celler encara es manté intacta. “La manera de treballar i de fer les coses sempre ha estat la mateixa”, diu. Les botes i els barrils de vi, de fet, continuen presidint una part de la botiga.
Fa quatre dècades que en Joan Ramon treballa a Casa Caparrós, tot i que pràcticament s’ha criat allà. “De ben petit jugava a la mateixa botiga. El meu pare anava a repartir i jo sempre estava per aquí”, recorda amb enyorança.
Davant l’auge de les grans superfícies, el negoci resisteix gràcies a un valor intangible però indestructible: la fidelitat i el tracte humà. “En el comerç de barri, pràcticament no tenim gent de pas. Ens veiem cada setmana o cada 15 dies, i oferim assessorament i un servei més proper”, apunta.