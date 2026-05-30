Batalles d'espases sota el sol a la Fira Medieval de Can Boada

Per tercer any consecutiu, el barri de Can Boada ha efectuat un retrocés en el temps i ha tornat a l'època medieval gràcies a la Fira Medieval que els comerciants del barri han organitzat. Tot i la intensa calor d'aquest cap de setmana, força visitants s'han acostat a les paradetes que hi havia tant a la plaça de Lluís Companys com a la d'Agustí Bartra, dos espais que, tot i estar separats, han concentrat totes les activitats programades.
"Al matí hem baixat a la Fira i a la tarda anirem a la platja", ha comentat al Diari de Terrassa l'Ernest Solé, un veí de la zona, que anava acompanyat de la seva parella i els fills. Ells han pogut gaudir d'un dels actes estrella de la programació de la Fira Medieval: una classe magistral sobre armadures i un duel d'espases entre dos cavallers. "Primer ens han ensenyat com es posen l'armadura i després han lluitat", ha explicat el més petit de la família, l'Andreu.
Precisament els infants són els que més han pogut gaudir d'aquesta iniciativa, ja que, a més d'altres activitats dirigides a ells, com un espectacle de màgia i algunes exhibicions de jocs i joguines antigues a càrrec de Nou TocaJoc, també han pogut caracteritzar-se de cavallers i, fins i tot, adquirir les seves pròpies armes. "La veritat és que passa molta gent caracteritzada de persones medievals i fan moltes activitats pels nens", ha assegurat Jana Valerio, una de les paradistes. Ella volta per moltes altres fires d'aquest estil, ja que s'ha especialitzat en la venda de productes i joguines pròpies de l'època medieval. "Als nens i nenes els encanta poder-se convertir en cavallers", ha destacat la paradista.
La calor, protagonista secundària
Un dels factors que han deslluït parcialment la Fira ha estat la gran calorada que ha colpejat Terrassa aquest cap de setmana. Amb temperatures que han sobrepassat els 30 ºC, molts dels assistents han buscat quedar-se a les reduïdes ombres que hi havia disponibles. "Trobo a faltar alguns tendals o més zones sota els arbres", ha lamentat la Marisa Valverde, una altra usuària, que ha proposat moure les parades de la plaça de Lluís Companys situades a la vora de l'avinguda de Josep Tarradellas a la part central i superior de l'espai, més aixoplugada del sol gràcies als quantiosos arbres que hi ha allà. "Tot i això, m'agrada venir i veure què trobo a les botigues", ha contrastat la veïna.
A l'altra banda del taulell també s'han fet paleses les elevades temperatures que marcaven els termòmetres. "Amb aquesta calor, a la gent li costa sortir més", ha esmentat una altra paradista. Ella ha hagut d'empescar-se maneres d'aguantar la calor alhora que atén els clients amb un somriure. "Cal beure molta aigua, tenir tovalloles per treure's la suor i agafar un ventall o un ventilador de mà", ha recomanat, i ha afirmat: "Sort que no haig de ser jo qui faci un combat d'espases amb tota l'armadura posada i sota el sol".