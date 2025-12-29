Fotogaleries

FOTOS | El castell que esdevé pantalla

Publicat el 29 de desembre de 2025 a les 20:42
Actualitzat el 29 de desembre de 2025 a les 20:43

Aquells que no eren allà avisats es s'han trobat, de sobte, amb la façana sud del Castell Cartoixa convertida en enorme superfície de projecció. Centenars de persones han seguit aquest dilluns el videomapping de Nadal a Vallparadís.

Alberto Tallón
  • El videomapping al Castell Cartoixa de Vallparadís -
