Aquells que no eren allà avisats es s'han trobat, de sobte, amb la façana sud del Castell Cartoixa convertida en enorme superfície de projecció. Centenars de persones han seguit aquest dilluns el videomapping de Nadal a Vallparadís.
FOTOS | El castell que esdevé pantalla
Publicat el 29 de desembre de 2025 a les 20:42
Actualitzat el 29 de desembre de 2025 a les 20:43
- El videomapping al Castell Cartoixa de Vallparadís -
- Alberto Tallón
