FOTOS | El PAR en dansa puja al terrat de la Factoria Cultural de Terrassa

Desenes de terrassencs que passejaven aquest dijous a la tarda per la Rambla han estat testimonis d’una actuació inesperada que ha captat l’atenció de vianants i curiosos. Els alumnes del programa PAR en Dansa han ofert una mostra artística al terrat de la Factoria Cultural, convertint l’espai en un escenari obert i dinàmic.
L’activitat s’emmarca en una iniciativa que integra tres dels pilars fundacionals de LaFACT. D’una banda, l’atenció a la gent gran, amb la participació de voluntaris presents a les parades instal·lades a l’espai. De l’altra, el suport a les persones amb discapacitat intel·lectual, que també han comptat amb voluntariat en aquestes activitats. Finalment, la proposta incorpora la dimensió cultural amb la representació dels alumnes del PAR en Dansa, que han apropat la dansa contemporània al públic de manera accessible i participativa.
La combinació d’acció social i expressió artística ha generat una escena poc habitual al centre de la ciutat, reforçant el vincle entre cultura i comunitat i fent valdre el treball inclusiu que impulsa LaFACT.