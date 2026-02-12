Tanquen els accessos als parcs naturals per la ventada

La Diputació de Barcelona ha tancat els accessos als parcs naturals, inclòs el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, i treballa per reobrir vuit trams de carreteres afectades per la ventada.
D’acord amb l’avís de la Generalitat i les indicacions de Protecció Civil, la Diputació de Barcelona ha restringit l’accés a tots els espais naturals de la Xarxa de Parcs Naturals. La mesura respon a criteris de prevenció per la possible caiguda d’arbres i branques i per altres riscos associats a ratxes fortes de vent. En el mateix sentit, s’han anul·lat totes les activitats programades mentre duri l’episodi.
Afectacions a la Xarxa Local de Carreteres
La ventada d’aquest dijous també ha tingut conseqüències en deu carreteres de la Xarxa de la Carreteres Locals de la Diputació de Barcelona, la majoria per caiguda d’arbres en calçada. A l’hora de publicació d’aquesta nota estan tallats trams de carreteres de la BV-4024 (Bagà – Guardiola de Berguedà), la BP-1241 (Sant Feliu de Codines a Sant Llorenç Savall), la BV-2112 i BV- 2111 (Sant Pere de Ribes), la BV-2415 (Olèrdola), la BV-1243 (Caldes de Montbui), la BV-2155 (Puigdàlber) i la BV-1221 (Carretera de Terrassa a Talamanca). D’altra banda, dos trams de carretera que també han tingut incidència per caiguda d’arbres en calçada i que ja s’han resolt són la BP-1432 (Bigues i Riells a Sant Feliu de Codines) i la BP-2126 (Font-rubí).
Afectacions a la Xarxa de Biblioteques Municipals
L’episodi de vent comporta afectacions a les biblioteques municipals en diferents comarques de la província. A hores d’ara, al Barcelonès (Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs) totes les biblioteques es mantenen tancades. A l’Anoia, estan totes tancades excepte la d’ Igualada, que manté el servei obert.
Al Baix Llobregat, es mantenen obertes les d’ Olesa de Montserrat i Sant Vicenç dels Horts, mentre que la resta de municipis tenen les biblioteques tancades. Sant Boi de Llobregat i Sant Andreu de la Barca preveuen reobrir a la tarda, si les condicions ho permeten.
Al Maresme, la major part de biblioteques estan tancades, amb l’excepció de Palafolls, el Masnou i Santa Susanna, que mantenen l’activitat. Al Vallès Oriental totes les biblioteques estan tancades, igual que al Vallès Occidental, a l’espera de confirmació de Ripollet, pendent de resposta. A l’Alt Penedès i al Garraf, els equipaments bibliotecaris es mantenen tots tancats.
Durant tot el dia d’avui han quedat suspeses les rutes previstes al servei de bibliobusos.
La Diputació de Barcelona recomana consultar els canals d’informació municipal i els perfils oficials de cada biblioteca per conèixer l’estat d’obertura i les possibles actualitzacions al llarg del dia.
Trucades preventives de Teleassistència a persones usuàries
En paral·lel, el Servei Local de Teleassistència ha posat en marxa el dispositiu de trucades preventives per reforçar l’atenció a persones usuàries, especialment les més vulnerables, durant l’episodi de vent. Aquesta actuació ha començat pels usuaris residents als municipis en alerta vermella i té com a objectiu anticipar necessitats, recordar recomanacions de seguretat i assegurar el seguiment de persones que poden necessitar suport.
Classes telemàtiques a l’Escola de la Dona
Com a mesura preventiva, les classes de l’Escola de la Dona de la Diputació de Barcelona es fan durant el dia d’avui en format telemàtic mentre duri l’episodi de vent i es mantinguin activades les restriccions de Protecció Civil. Aquesta decisió permet mantenir l’activitat formativa garantint la seguretat de l’alumnat i del personal docent.
Classes cancel·lades a l’Institut del Teatre
L’Institut del Teatre ha cancel·lat les classes durant tot el dia, i també s’han cancel·lat els tallers lliures a càrrec de l’alumnat del Conservatori Professional de dansa, previstos per a la tarda d’avui al Teatre Ovidi Montllor de l’IT.