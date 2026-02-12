Alerta màxima per vent a Terrassa: arbres caiguts, mobiliari urbà malmès i afectacions a la mobilitat

L’alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha presidit aquest matí el Centre de Coordinació Municipal (CECOPAL) i ha demanat “màxima prudència a la ciutadania i reduir els desplaçaments innecessaris perquè es manté l’alerta i la intensitat de la ventada”.
Fins a mig matí s’han detectat les següents incidències a Sant Cugat, cap de gravetat, a causa del vent:
- 8 arbres caiguts amb dues cases afectades
- Suspensió temporal de les línies L3 i L4 que connecten amb la Floresta i les Planes (per seguretat, fins que pari una mica el vent)
- Tallat l'accés a la plaça Lluís Millet per l'avinguda Lluís Companys, s'ha delimitat provisionalment la parada d'autobús de Lluís Companys per unes marquesines en situació de perill
- Caiguda d’un arbre de grans dimensions a la carretera de Vallvidrera (dins del terme municipal de Barcelona, però amb afectació de trànsit a Sant Cugat). La circulació s’està desviant pels Túnels de Vallvidrera
A part, s’han tancat aquests equipaments per precaució:
- Cementiri municipal
- Gimnàs municipal Eurofitness (ZEM rambla del Celler)
- Consultoris mèdics de la Floresta i les Planes (tal com ha indicat la Generalitat, les emergències s’atenen als CAP de la ciutat)
D’altra banda, també s’ha informat que els contenidors de la ciutat no s’estan buidant per tal que, amb el pes, aguantin millor els embats del vent. Així mateix, aquesta nit s’ha activat un servei per atendre persones sense llar: s’ha facilitat a 13 persones un espai d’estada provisional fins dilluns vinent.
Finalment, cal recordar que per avui dijous s’han pres les següents mesures:
- Suspendre l’activitat del Mercadet
- Tancar l’accés als parcs públics pel perill de caiguda de branques
- Suspendre l’activitat lectiva a les escoles bressol municipals i als centres oberts
- Tancar l’accés a l’Espai Pere Grau de les Planes i al camí de can Flo (entre la plaça de la Creu d’en Blau i l’avinguda Pere Planas). Aquest tall de carrer tindrà afectació al recorregut de la línia L3.
- Suspendre activitats extraescolars, esportives i culturals (tant a interior com a exterior)
- Suspendre el servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda
- Tancar els punts d’atenció social als barris (només es mantindrà obert en serveis mínims els serveis socials a la Casa Mònaco i el Servei d’Atenció Domiciliària)
- Suspendre les activitats de carnaval (baixada del Gall, presa de poder, pregó…).