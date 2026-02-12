En directe

Alerta màxima per vent a Terrassa: arbres caiguts, mobiliari urbà malmès i afectacions a la mobilitat

Terrassa és un dels municipis catalans des dels quals s'han registrat més avisos al telèfon d'emergències 112

Publicat el 12 de febrer de 2026 a les 10:22
Actualitzat el 12 de febrer de 2026 a les 13:23

Des de primera hora del matí, Terrassa i el Vallès Occidental han patit fortes ventades amb ratxes que han arribat gairebé als 90 km/h, en un episodi que podria ser dels més intensos de la dècada. A la ciutat s’han registrat una setantena de serveis dels Bombers de la Generalitat, principalment per arbres i materials caiguts, i Protecció Civil manté activades totes les alertes mentre es recomana evitar desplaçaments. Fins ara no s’han registrat ferits.

13:23H

Un pi de grans dimensions cau sobre un bloc de pisos a Can Roca

El fort temporal de vent d'aquest dijous ha acabat per tombar un arbre de grans dimensions sobre un edifici d'habitatges al barri de Can Roca. L'incident ha tingut lloc al carrer d'Arbúcies número 2, on un exemplar de pi ha col·lapsat i ha quedat recolzat sobre la façana del bloc, a l'alçada del segon pis.



13:22H

Tallen el carrer del Pi a Rellinars pel risc de caiguda d'un pal elèctric

A Rellinars, degut al perill de caiguda d'un pal elèctric, el carrer del Pi romandrà tancat al pas. El servei de bibliobús ha quedat anul·lat. Tampoc hi haurà servei de correus aquest dijous ni servei de recollida de residus. Aquest últim es farà el dimarts 17 de febrer en el mateix horari.



13:16H

La ventada força suspensions d'activitats i el tancament d’espais públics a Sant Cugat

L’alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha presidit aquest matí el Centre de Coordinació Municipal (CECOPAL) i ha demanat “màxima prudència a la ciutadania i reduir els desplaçaments innecessaris perquè es manté l’alerta i la intensitat de la ventada”.

Fins a mig matí s’han detectat les següents incidències a Sant Cugat, cap de gravetat, a causa del vent:

  • 8 arbres caiguts amb dues cases afectades
  • Suspensió temporal de les línies L3 i L4 que connecten amb la Floresta i les Planes (per seguretat, fins que pari una mica el vent)
  • Tallat l'accés a la plaça Lluís Millet per l'avinguda Lluís Companys, s'ha delimitat provisionalment la parada d'autobús de Lluís Companys per unes marquesines en situació de perill
  • Caiguda d’un arbre de grans dimensions a la carretera de Vallvidrera (dins del terme municipal de Barcelona, però amb afectació de trànsit a Sant Cugat). La circulació s’està desviant pels Túnels de Vallvidrera

A part, s’han tancat aquests equipaments per precaució:

  • Cementiri municipal
  • Gimnàs municipal Eurofitness (ZEM rambla del Celler)
  • Consultoris mèdics de la Floresta i les Planes (tal com ha indicat la Generalitat, les emergències s’atenen als CAP de la ciutat)

D’altra banda, també s’ha informat que els contenidors de la ciutat no s’estan buidant per tal que, amb el pes, aguantin millor els embats del vent. Així mateix, aquesta nit s’ha activat un servei per atendre persones sense llar: s’ha facilitat a 13 persones un espai d’estada provisional fins dilluns vinent.

Finalment, cal recordar que per avui dijous s’han pres les següents mesures: 

  • Suspendre l’activitat del Mercadet
  • Tancar l’accés als parcs públics pel perill de caiguda de branques
  • Suspendre l’activitat lectiva a les escoles bressol municipals i als centres oberts
  • Tancar l’accés a l’Espai Pere Grau de les Planes i al camí de can Flo (entre la plaça de la Creu d’en Blau i l’avinguda Pere Planas). Aquest tall de carrer tindrà afectació al recorregut de la línia L3.
  • Suspendre activitats extraescolars, esportives i culturals (tant a interior com a exterior)
  • Suspendre el servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda
  • Tancar els punts d’atenció social als barris (només es mantindrà obert en serveis mínims els serveis socials a la Casa Mònaco i el Servei d’Atenció Domiciliària)
  • Suspendre les activitats de carnaval (baixada del Gall, presa de poder, pregó…).


13:11H

Rubí suspèn els actes de Carnaval de dijous i tanca equipaments

Davant l'episodi de vent extrem que viu aquest dijous bona part de Catalunya, amb especial afectació al Vallès Occidental, l'Ajuntament de Rubí ha decidit suspendre el presgó del rei Carnaval i la reina Encarna previst per a les 18.30 hores a la plaça del Mercat i la inauguració de l'exposició de màscares de Carnaval previst a les 19.30 hores a edRA. 

S'han anul·lar els punts informatiu de la campanya Recicla! a les urbanitzacions d'aquest dijous a la tarda pel temporal de vent i de demà divendres al matí per la previsió de pluja.

A més, s'han tancat els següents equipaments: l'Ateneu, la biblioteca Mestre Martí Tauler, Rubí Forma i Torre Bassas. També tots els centres educatius.



12:58H

Els efectes de les fortes ratxes de vent, en vídeo

Recollim alguns dels escenaris més visibles d’un episodi que ha obligat a multiplicar les actuacions dels serveis d’emergència i que ha alterat el dia a dia de molts veïns

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12:54H

Matadepera recomana el confinament dels seus veïns pels efectes de la ventada

Les fortes ventades també han colpejat aquest dijous Matadepera amb intensitat, provocant una allau d’incidències, talls de carrers, caigudes d’arbres i afectacions al subministrament elèctric. El cop de vent màxim registrat ha estat de 84 km/h.

Des de les 8 hores, l’Ajuntament ha activat mesures preventives: s’han tancat tots els equipaments municipals excepte l’edifici principal del consistori i el Casal de Cultura, s’han suspès activitats esportives, el servei de neteja i la recollida de residus -que es reprendrà divendres amb les fraccions d’orgànica, rebuig i vidre- i s’ha decretat la gratuïtat de la zona blava durant tot el dia. L'alcalde, Guillem Montagut, ha recomanat als veïns, en una entrevista a RAC1, a romandre confinats fins que la intensitat del vent afluixi



12:48H

El Vallès Occidental supera les 500 trucades al 112 per la ventada

El telèfon d’emergències 112 ha registrat un volum de trucades excepcional arreu de Catalunya a causa del vent: 535 només en la darrera hora. En total, s’han rebut 3.163 avisos que han generat 2.753 incidents, sobretot al Barcelonès (977 trucades), al Vallès Occidental (535) i al Baix Llobregat (487).

Per municipis, Terrassa ocupa el segon lloc amb 183 trucades, només per darrere de Barcelona (723).



12:43H

Cau un mur al carrer de la Rioja

La ventada ha tornat a colpejar el carrer de la Rioja, un punt especialment exposat al vent. No és el primer cop: en l’episodi del 2014 ja hi va caure el mur que hi havia en aquest mateix indret.

 

12:26H

Les fotografies de l'episodi de vent a la ciutat

12:16H

El temporal provoca 22 incidències a Viladecavalls

A Viladecavalls, també s'ha declarat la fase d'emergència pel fort vent. Des de primera hora del matí s'han registrat 22 incidències, que estan resolent els serveis municipals per ordre d'urgència. L'Ajuntament desmana precaució i evitar desplaçaments.

El servei d'autobús urbà pateix algunes modificacions en el recorregut i l'horari a causa de les incidències registrades pel vent. Circularà amb el següent itinerari: Terrassa - Can Trias - estació de Sant Miquel - Can Trias - Nucli urbà - Terrassa



11:48H

El vent arrenca la teulada d'un edifici a les Arenes

El temporal ha deixat una de les imatges més impactants del matí al barri de les Arenes, al nord-est de la ciutat. Les fortes ratxes de vent han aixecat la coberta d'un edifici d'habitatges i n'han arrencat tant la làmina impermeabilitzant com les plaques de material aïllant. S'ha prohibit el pas a tots els carrers del voltant per garantir la seguretat dels vianants.

 

  • L`estat en el que ha quedat la teulada afectada pel vent

Dotacions dels Bombers de la Generalitat i de la Policia Municipal s'han desplaçat immediatament a la zona per acordonar el perímetre i revisar l'estructura.



11:46H

La Diputació de Barcelona tanca els accessos als parcs naturals

D’acord amb l’avís de la Generalitat i les indicacions de Protecció Civil, la Diputació de Barcelona ha restringit l’accés a tots els espais naturals de la Xarxa de Parcs Naturals, entre ells, el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. La mesura respon a criteris de prevenció per la possible caiguda d’arbres i branques i per altres riscos associats a ratxes fortes de vent. En el mateix sentit, s’han anul·lat totes les activitats programades mentre duri l’episodi.

La ventada d’aquest dijous també ha tingut conseqüències en deu carreteres de la Xarxa de la Carreteres Locals de la Diputació de Barcelona, la majoria per caiguda d’arbres en calçada. A l la nostra zona, estan tallats trams de la BV-1221 (carretera de Terrassa a Talamanca). 



13:00H

L'Andana amplia places

A Terrassa, als Serveis Socials municipals, s’estan complint els serveis mínims, l’Andana s’ha ampliat fins a deu places i també s’ha previst un centre d’acollida per si fos necessari.

 



11:17H

L'Ajuntament ha anul·lat totes les activitats municipals

Per part de l’Ajuntament, durant tot el dia d’avui s’han anul·lat totes les activitats municipals, excepte el servei que es dona a les oficines d’atenció a la ciutadania (OAC). També s’ha demanat a totes les entitats ciutadanes que anul·lin les activitats previstes per aquesta tarda. En aquest sentit, l’Ajuntament recorda que la rua i el  concert de Dijous Gras han quedat suspesos. Així mateix, els equipaments esportius, culturals i les biblioteques restaran tancats durant el dia d’avui. I també resta prohibit accedir als parcs, jardins i zones verdes.

Pel que fa a l’empresa Egarvia, durant tot el dia d’avui ha preparat l’operatiu perquè la zona blava sigui gratuïta, ja que degut al teletreball, es vol evitar el moviment de vehicles.

Taigua té tots els serveis activats per possibles averies que es puguin produir durant la jornada i fa revisió de les obres iniciades, perquè estigui tot controlat. Pel que fa als serveis elèctrics, aquest matí s’ha produït un tall de llum d’uns 6 minuts, que ha estat ràpidament resolt.



11:16H

El Comitè Municipal d’Emergència fa balanç de l'episodi

Aquest matí l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha convocat una reunió del Comitè Municipal d’Emergència per tal de fer balanç de la darrera nit i un seguiment de la situació de risc alt per ventades que afecta tot Catalunya. 

Aquesta nit, s’han registrat poques incidències i ha estat a partir de les 6 h de la matinada quan s’han començat a registrar alertes per part de la ciutadania. Entre elles, s’han registrat una cinquantena d’arbres caiguts o trencats; bateries de contenidors moguts de lloc; motocicletes caigudes a la via pública; alguns elements com planxes de metall i tendals que s’han desplaçat; etc.

D’altra banda, l'accés a l’Hospital de Terrassa ha quedat parcialment tallat, degut un arbre caigut que ja s’està treballant per a retirar. També s’ha registrat un mur privat caigut al carrer de Rioja i un vidre d’un privat a la placeta Saragossa, on s’ha hagut de tallar el pas per poder actuar. També a l’avinguda del Parlament, s’ha detectat un envà pluvial que s’ha desprès i els Bombers l’estan retirant i al carrer de Girona, en un solar privat, algunes planxes metàl·liques s’han després i s’està treballant per a restaurar-les. Per ara a la ciutat, només s’han hagut de lamentar danys materials, però en cap cas personals.



11:03H

Les trucades al 112 des de Terrassa ja son més de 150

Des de les 6 hores, el telèfon d'emergències 112 ha registrat un increment de trucades relacionades amb el vent; 444 en la darrera hora. S'han rebut 2.612 comunicacions d'arreu de Catalunya que han generat 2.270 incidents, principalment des de Barcelona (616), Terrassa (152), Mataró (122) i l'Hospitalet de Llobregat (114).



10:56H

Diversos arbres caiguts a Matadepera

No només Terrassa està patint les conseqüències de l'episodi de fort vent. A Matadepera han caigut alguns abres i branques, tant en els patis d'algunes cases com a l'espai públic.

 

  • Els efectes de la ventada a la plaça de l`Ajuntament de Matadepera

 



11:01H

Incidències a la mobilitat: desviaments i parades d'autobús fora de servei i afectacions a Rodalies

El fort vent està provocant complicacions importants a la xarxa de transport públic de Terrassa i la seva àrea d'influència. Un dia més, aquesta vegada per la ventada, la circulació a la línia R4 de Rodalies entre Terrassa i Manresa només es fa per carretera. A l'interior de la ciutat, les ratxes de vent també han condicionat el trànsit rodat i el servei d'autobusos de Tmesa.



11:25H

Les imatges de la ventada a Terrassa

La ventada que ha sacsejat Terrassa ha deixat imatges impactants arreu de la ciutat: arbres arrencats, branques escampades per carrers i places i elements urbans malmesos per la força del vent. En aquesta fotogaleria recollim alguns dels escenaris més visibles d’un episodi que ha obligat a multiplicar les actuacions dels serveis d’emergència i que ha alterat el dia a dia de molts veïns.

 

  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa

 



10:41H

Talls elèctrics en alguns punts de la ciutat

A causa de le ventada, s'han produït talls puntuals en el subministrament elèctric a diverses zones de la ciutat. L'Ajuntament de Terrassa informa que estan treballant amb la compania subministradora per resoldre la situació. El telèfon gratuït per posar-se en contacte i informar l'empresa és el 800 760 706.



10:31H

Ratxes de rècord a la comarca

L'estació automàtica del Meteocat a Terrassa ha registrat una ratxa màxima de 88,9 km/h entre la mitjanit i les vuit del matí. Es tracta d'un valor molt similar al de la veïna Sabadell (86,4 km/h), tot i que queda lleugerament per sota dels registres de la zona del Vallès Oriental, on Caldes de Montbui ha arribat als 92,2 km/h.



10:25H

Tercera ciutat amb més incidències

L'impacte del temporal es reflecteix clarament en el volum d'avisos al telèfon d'emergències. Terrassa se situa, a hores d'ara, com el tercer municipi català on s'han registrat més trucades al 112, amb un total de 77 alertes. Aquesta xifra només la superen Barcelona, amb 442 trucades, i Mataró, amb 96, dues de les zones més castigades de la costa. L'Hospitalet de Llobregat, amb 64 avisos, queda per darrere de la capital vallesana.

En l'àmbit comarcal, el Vallès Occidental concentra el 15% del total d'alertes gestionades a Catalunya, mentre que el Barcelonès n'aplega el 35% i el Maresme l'11%.



10:29H

Els Bombers efectuen una setentena de serveis

Els Bombers de la Generalitat han rebut prop d'una quinzena d'avisos a primera hora a la ciutat, la majoria per caiguda d'arbres, a diversos punts de la ciutat, i despreniments de materials a la via pública. 



