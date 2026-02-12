El vent arrenca la teulada d'un edifici a les Arenes: "He sentit com si fos una bomba"

El temporal ha deixat una de les imatges més impactants del matí al barri de les Arenes, al nord-est de la ciutat. Les fortes ratxes de vent han aixecat la coberta d'un edifici d'habitatges i n'han arrencat tant la làmina impermeabilitzant com les plaques de material aïllant.
L'incident ha provocat una escena gairebé insòlita: una "pluja" de fragments de revestiment que ha cobert el carrer i els vehicles estacionats com si fos neu, a més d'una placa de la coberta que ha quedat penjant precàriament i amenaça de caure en un pati interior, segons explica una veïna de l'immoble, Florinda Ruiz, al Diari. A conseqüència d'això, s'ha prohibit el pas a tots els carrers del voltant per garantir la seguretat dels vianants.
Dotacions dels Bombers de la Generalitat i de la Policia Municipal s'han desplaçat immediatament a la zona per acordonar el perímetre i revisar l'estructura, ja que la situació encara no està estabilitzada i hi ha risc que les plaques caiguin a la via pública. Afortunadament, segons les primeres informacions, no consten danys personals malgrat l'espectacularitat dels fets.
"Encara es mou"
El succés ha agafat els residents dormint. Florinda Ruiz, de 68 anys, ha relatat l' ensurt majúscul que ha viscut a primera hora: "Estava al llit i he sentit com si hagués estat una bomba", ha explicat gràficament. Immediatament després de l'estrèpit, ha rebut trucades dels veïns dels pisos inferiors alertant-la: "M'han dit "Flori, no obris les finestres ni surtis als balcons"".
Ruiz, que és jubilada i fa només sis mesos que viu en aquest pis —s'hi va mudar perquè necessitava un edifici amb ascensor després d'un accident—, ha observat amb preocupació com la part de la coberta que no ha volat encara no és estable. "La teulada encara es mou, s'està trencant per allà; pot caure en qualsevol moment, és molt perillós", ha advertit mentre assenyalava les plaques que penjaven precàriament.
Els Bombers estan avaluant l'estructura. Malgrat l'espectacularitat dels fets, no consten danys personals. Com ha sentenciat la mateixa veïna afectada: "Avui era el millor dia per quedar-se a casa".