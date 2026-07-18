FOTOS | La Diada de l'Aigua refresca el centre de Terrassa

Amb la calor ve més de gust l'aigua que el foc, per això la colla del Drac de Terrassa, un any més, ha tret als carrers les seves bèsties d'aigua per a la Diada de l'Aigua. D'aquesta manera, l'Hippa la Hipodragona i la Cuca Japonesa, acompanyats de la Pepa de Gavà en qualitat de convidada, han remullat de valent els assistents a la seva cercavila aquest dissabte. A les 18 hores començarà una guerra d'aigua al Raval de Montserrat i a les 21:30 hores, una vegada el sol comenci a baixar, el foc tornarà a guanyar terreny i s'efectuarà un correfoc.
FOTOS: LLUÍS CLOTET