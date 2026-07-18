La línia 3 d’autobús, en estat crític per col·lapse

El transport públic urbà de Terrassa requereix una intervenció urgent a les hores punta i les dades tècniques no deixen lloc al dubte. La darrera Comissió Informativa de Territori i Habitatge ha aprovat elevar al Ple municipal un increment del finançament del servei gestionat per TMESA amb l’objectiu d’afegir més autobusos i revertir la saturació de la xarxa.
Aquest anunci de millora, fixat per al pròxim mes de setembre, es fonamenta en una exhaustiva auditoria interna de Mobilitat que ha posat xifres exactes al nivell de sobreocupació dels vehicles. A partir d’un recompte de viatgers realitzat durant tres dies feiners concrets de desembre —amb un total de 19.237 registres analitzats—, els tècnics han obtingut una fotografia precisa de les expedicions que superen el límit de capacitat admissible, establert en 40 viatgers per als busos estàndard i en 65 per als articulats.
L3: estat crític
Davant del mirall de l’estudi, la línia que presenta la situació més alarmant és la línia 3 (L3), catalogada oficialment en diagnòstic crític. Segons l’informe, el 25% de les seves expedicions diàries analitzades durant aquelles jornades de mostra van circular col·lapsades, el que significa una mitjana de 16 de les 64 expedicions totals que feia cada dia. En aquests tres dies de recompte, l’L3 va acumular 111 situacions de saturació directament a les parades, la xifra absoluta més alta de tota la ciutat.
A un ritme similar de pressió van avançar tres línies clau etiquetades com a saturades i que rebran el gruix de la injecció de vehicles a la tardor. La línia 5 (L5) va registrar un 13,8% de saturació, amb una mitjana de 9 de les seves 65 expedicions diàries sobreocupades. Per la seva banda, la línia 2 (L2) va presentar un 13,3% de saturació; en ser la línia amb més activitat de Terrassa, amb 98 expedicions al dia, el percentatge es va traduir en una mitjana de 13 trajectes diaris completament plens i 58 incidències a les parades. Finalment, la línia 8 (L8), malgrat operar amb vehicles articulats de gran capacitat, va acusar el seu alt volum de passatgers registrant un 10,9% de saturació, amb 6 expedicions diàries col·lapsades durant el mostreig. Aquestes dades són les que han empès el govern local a incorporar quatre autobusos addicionals de manera estable a partir del setembre a les línies L2, L3, L5 i L8.
L’estudi també situa en zona de risc elevat l’L1, l’L9, l’L7 i l’L4, amb índexs de saturació d’entre el 8,5% i el 10,3% en els dies analitzats. Aquest pla de xoc suposarà una despesa de 274.103 euros per a l’Ajuntament en el que queda d’any, una inversió necessària per garantir el confort i evitar que viatjar en autobús per Terrassa continuï sent sinònim d’anar dempeus i sense espai.