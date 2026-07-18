Ca la Mari, botiga de barri: "No havia vist un pollastre en la meva vida, però vam decidir tirar endavant"

Hi ha botigues que venen aliments i n’hi ha que, amb el pas dels anys, també acaben repartint confiança, conversa i records. Aquest és el cas de Ca la Mari, un establiment del barri de les Arenes que celebra 35 anys d’història després d’haver crescut al costat dels seus veïns. Fundada el 1991 per María Gloria Arnau —coneguda per tothom com la Mari— i el seu marit, José Antonio Priego, el negoci manté viu el comerç de proximitat en un entorn que ha canviat profundament des dels seus inicis.
La història de la botiga va començar gairebé per casualitat. La Mari treballava a la fàbrica metal·lúrgica Agut fins que, en complir els 18 anys, la van acomiadar. Poc després, els propietaris de la ferreteria on treballava la seva parella els van proposar quedar-se (en forma de lloguer) una petita botiga d’alimentació situada just davant de l’emplaçament actual, al carrer de Joan XXIII. “Jo no havia vist un pollastre en la meva vida, però vam decidir tirar endavant”, recorda. Així va néixer Comestibles Jose i Mari. Durant la primera dècada ni tan sols van fer vacances, i l’establiment obria de dilluns a dissabte en jornades maratonianes que començaven a la matinada “per anar a buscar la fruita fresca”.
L’any 2002 va marcar un punt d’inflexió clau per al negoci. Després de la venda del local de lloguer on es trobaven, la parella va decidir vendre el seu pis per adquirir el local del davant, un antic bar situat al número 14 del mateix carrer, on també van construir l’habitatge familiar. Amb el trasllat va néixer oficialment Ca la Mari. Un any més tard naixeria la seva filla Nerea, que literalment ha crescut entre prestatgeries: “Ella ha nascut aquí, i ho ha viscut tot amb els clients”. Actualment, hi col·labora puntualment i aporta un toc més modern a l’establiment.
Tot i que fa una dècada que el José Antonio va tornar a la seva autèntica passió, la ferreteria, la Mari ha continuat al peu del canó. En 35 anys d’història, l’entorn s’ha omplert de grans cadenes i supermercats, però Ca la Mari manté una clientela fidel “gràcies a la qualitat”, amb productes diferenciadors com la carn fresca, els frànkfurts Leo Boeck o el vi a granel.
Més enllà de l’alimentació, la botiga s’ha convertit en un teixit social imprescindible. Des de la col·laboració amb l’escola Les Arenes o el subministrament de begudes per a la festa major del barri fins al record de la pandèmia, quan repartien comandes a domicili. La Mari s’ha adaptat als nous temps convertint-se en una usuària molt activa a les xarxes socials i incorporant productes de benestar com a distribuïdora de Top Bal.