Els Agents Rurals defensen l'actuació feta al Roc Blanc: "No es tracta d'una decisió predeterminada"

Els Agents Rurals responen després de la seva actuació al barri del Roc Blanc. La matinada de dijous a divendres, després que la Policia Municipal de Terrassa rebés un avís de presència d'animals salvatges a la via pública, es va dur a terme una operació en la qual els Agents Rurals de la Generalitat van abatre a trets una família de senglars. Aquesta actuació ha aixecat polseguera entre alguns veïns de la zona, que van trobar desproporcionada les mesures adoptades pels agents i dubtaven que els residents haguessin estat segurs. Una situació similar es va donar fa gairebé un any al mateix barri de la ciutat.
Davant la polèmica, la Direcció General dels d'Agents Rurals ha emès un argumentari en el qual es defensa l'actuació. "La presència d'un grup de senglars en un nucli urbà com Terrassa és una situació excepcional que pot comportar riscos per a la ciutadania", han expressat, i han recordat que, en tractar-se d'animals salvatges fora del seu hàbitat natural, "poden reaccionar de manera imprevisible" davant de situacions d'estrès elevat. Segons els Agents Rurals, "les actuacions en nucli urbà no són habituals i només es duen a terme de manera excepcional" una vegada s'ha avaluat de manera individualitzada el cas i "una valoració tècnica determina que són necessàries per donar compliment al pla d'erradicació [de la Pesta Porcina Africana] i que es poden executar amb totes les garanties de seguretat per a les persones i els seus béns".
En aquest sentit, recorden que l'actuació es va iniciar després que la Policia Municipal de Terrassa assegurés i acordonés l'espai i controlés els accessos a la zona. "Es tracta d'intervencions especialment complexes que requereixen compatibilitzar la seguretat de les persones, el mínim patiment de l'animal i l'eficàcia de les mesures de control de la PPA", insisteixen els Rurals.
Per respondre a si era necessari l'abatiment dels senglars, els Agents Rurals afirmen que "no es tracta d'una decisió predeterminada" i que aquesta "respon exclusivament a criteris tècnics, operatius, de seguretat i de sanitat animal". De fet, declaren que, entre altres aspectes, es va analitzar el comportament dels animals, les característiques de l'entorn, els riscos associats al procediment, la viabilitat dels diferents sistemes de captura i els objectius sanitaris del dispositiu. "No existeix un únic mètode vàlid per a totes les situacions", reafirmen els Agents Rurals, que sostenen que els integrants del Grup Especial de Captura d'Animals (GECA), els encarregats de dur a terme la batuda a Terrassa, "disposen de formació específica i dels mitjans tècnics necessaris per intervenir, tant en medi natural com, excepcionalment, en entorns urbans".