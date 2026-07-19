FOTOS | La pólvora dels Federins de Terrassa guanya a la calor

Els Federins de Terrassa i trabucaries de tota Catalunya han recreat aquest dissabte la batalla que va tenir lloc el 22 de juliol de 1872 a la ciutat entre els carlins i els liberals. Han fet una cercavila amb molta pólvora i molt de soroll pels carrers del Centre de la localitat i, una vegada acabada la guerra, va arribar la festa. Primer es va anunciar la Trabucaire d'Honor d'enguany, Montserrat Ruiz. Mestra de professió i filòloga de carrera, Ruiz està vinculada a diverses entitats de la cultura popular catalana de Terrassa. Completada la commemoració, els Ministrils del Raval van dur a terme el seu tradicional concert de balls populars.
FOTOS: LLUÍS CLOTET