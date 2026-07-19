Saps on és... l’escut corporatiu a un edifi ci icònic

Hi ha una llarga llista d’obres que hem anat veient per aquesta secció en forma d’escultura, monuments o altres manifestacions. Poques vegades s’ha tocat l’apartat dels edificis tot i la gran quantitat que es poden anar veient pels carrers d’aquesta localitat. I també han aparegut menys algunes ubicacions de menys pes a la ciutat, però tot podria ser que algun dia tinguin el seu protagonisme.
És molt més comú que, de les construccions, amb més fama o amb menys, destaquin alguns petits detalls, com passa amb aquest escut corporatiu de la nostra població que presideix l’entrada de l’Escola Industrial que, d’entrada era el Palau d’indústries, que es va inaugurar el 3 de juliol de 1904, com apunta el blog de l’enyorat Joaquim Verdaguer.
A una altra font, com és el blog “km369”, s’especifica que aquest edifici “va ser concebut per cobrir les necessitats de la indústria tèxtil de Terrassa”. També recorda que la primera pedra d’aquesta construcció es va posar “el maig de 1902, pel Comte de Romanones” que, per qui no el conegui, era un tal Álvaro de Figueroa y Torres, madrileny de naixement, i que va ser president del Consell de Ministres espanyol en tres etapes diferents.
El cas és que l’arquitecte encarregat d’aquesta seu del saber va ser un clàssic, Lluís Muncunill i Parellada, autor d’una part important dels edificis més emblemàtics, com la Masia Freixa o la seu principal de l’Ajuntament.
Autor desconegut
Segons el “Blog del Rafael”, l’autor d’aquest escut és desconegut. Ens aclareix que es va fer de pedra gres i que el seu estil és historicista-neoromànic. Aquest no és l’únic escut de la ciutat que es pot trobar adherit a edificis amb més o menys fortuna. N’hi ha molts més.