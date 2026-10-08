El Teatre-Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat del Vallès ha acollit aquest dijous la trenta-unena edició de la Nit de l’Empresa, que s'ha tornat a convertir en punt de trobada del món empresarial, econòmic i institucional. Sota el lema “Inconformisme en acció”, la patronal amb seu a Terrassa ha plantejat la seva principal trobada anual com un espai per reivindicar el paper de les empreses com a agents de transformació i posar en valor les iniciatives que contribueixen al progrés del país. L’acte ha aplegat prop d’un miler d’empresaris, professionals, representants institucionals i agents econòmics.
FOTOS | Nit de l'empresa de la Cecot 2026
Fotogaleries
ARA A PORTADA
Publicat el 08 d’octubre de 2026 a les 22:12
- Nit de l'empresa de la Cecot 2026 -
- Alberto Tallón
- Nit de l'empresa de la Cecot 2026 -
- Alberto Tallón
- Nit de l'empresa de la Cecot 2026 -
- Alberto Tallón
- Nit de l'empresa de la Cecot 2026 -
- Alberto Tallón
- Nit de l'empresa de la Cecot 2026 -
- Alberto Tallón
- Nit de l'empresa de la Cecot 2026 -
- Alberto Tallón
- Nit de l'empresa de la Cecot 2026 -
- Alberto Tallón
- Nit de l'empresa de la Cecot 2026 -
- Alberto Tallón
- Nit de l'empresa de la Cecot 2026 -
- Alberto Tallón
- Nit de l'empresa de la Cecot 2026 -
- Alberto Tallón
- Nit de l'empresa de la Cecot 2026 -
- Alberto Tallón
- Nit de l'empresa de la Cecot 2026 -
- Alberto Tallón
- Nit de l'empresa de la Cecot 2026 -
- Alberto Tallón
- Nit de l'empresa de la Cecot 2026 -
- Alberto Tallón
- Nit de l'empresa de la Cecot 2026 -
- Alberto Tallón
- Nit de l'empresa de la Cecot 2026 -
- Alberto Tallón
- Nit de l'empresa de la Cecot 2026 -
- Alberto Tallón
- Nit de l'empresa de la Cecot 2026 -
- Alberto Tallón
- Nit de l'empresa de la Cecot 2026 -
- Alberto Tallón
- Nit de l'empresa de la Cecot 2026 -
- Alberto Tallón
- Nit de l'empresa de la Cecot 2026 -
- Alberto Tallón
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