FOTOS | Lluís Puig torna a ballar a Terrassa

La cultura popular de Terrassa s'ha bolcat aquest dijous en un emotiu acte d’homenatge per celebrar el retorn a casa de Lluís Puig. Una benvinguda que ha arrencat amb una imatge simbòlica i entranyable: tres generacions girant al mateix compàs quan Puig, agafat de la mà de la seva filla i la seva neta, s'ha sumat al ball solemne que l’Àliga de Terrassa li ha dedicat i que ha obert la recepció.
Visiblement emocionat per aquest retrobament tan esperat amb les entitats i les tradicions de la seva ciutat, Puig no s'ha limitat a mirar des de la barrera. Des del primer minut s'ha mostrat especialment participatiu i entregat, animant-se a ballar amb gairebé totes les colles que han volgut formar part d’aquest reconeixement col·lectiu.
Hi han actuat els Ministrils del Raval, l’Àliga de Terrassa, el Ball de Serrallonga, Amunt i Crits, Treure Ball, Bastoners de Terrassa, Nans i Capgrossos de Terrassa, l’Esbart Terrassa i el Drac Baluk. També hi han col·laborat Terrassa per la Independència - ANC, Òmnium Terrassa, Cants de Llibertat i el Consell de la República de Terrassa.